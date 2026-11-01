Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν θα απαντούσε αν του τηλεφωνούσε ο Ζελένσκι» – Τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε ενδεχόμενο τηλεφώνημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς δεν έχει αρνηθεί ποτέ τη διεξαγωγή συνομιλιών, σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Παράλληλα, η Μόσχα προτάσσει ο πρώτος γύρος ενδεχόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων να διεξαχθεί αποκλειστικά σε τριμερές σχήμα με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, αφήνοντας εκτός τις ευρωπαϊκές χώρες στην αρχική φάση.

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Διεθνή Νέα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνόδου με Αφρικανούς ηγέτες στη Μόσχα, όπου εξήρε τον Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματική ιδιοφυΐα». (Φωτογραφία: Maxim Shipenkov/Reuters)
Φωτογραφία: Maxim Shipenkov/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε ενδεχόμενο τηλεφώνημα του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει αρνηθεί ποτέ τη διεξαγωγή συνομιλιών.
  • Παράλληλα, ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι η αρχική φάση των ενδεχόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή αποκλειστικά της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.
  • Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η Μόσχα προκρίνει την έναρξη συνομιλιών χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στην πρώτη φάση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν προβλέπεται η εκπροσώπησή τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε ενδεχόμενο τηλεφώνημα του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή (1/11) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει αρνηθεί ποτέ τη διεξαγωγή συνομιλιών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος γύρος ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μόνο της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ουσακόφ ρωτήθηκε εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ανταποκρινόταν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα ξεκινούσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X

Τριμερείς διαπραγματεύσεις χωρίς τους Ευρωπαίους στον πρώτο γύρο

Ο Γιούρι Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στη σύνθεση των ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι η αρχική φάση θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Μόσχας, της Ουάσινγκτον και του Κιέβου.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία θεωρεί ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν και ευρωπαϊκές χώρες στις διαπραγματεύσεις, ο σύμβουλος του Πούτιν επικαλέστηκε τις επαφές που διατηρεί το Κρεμλίνο με την αμερικανική πλευρά.

«Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα», ανέφερε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η Μόσχα προκρίνει την έναρξη ενδεχόμενων συνομιλιών αποκλειστικά μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στην πρώτη φάση.

Ο Ουσακόφ δεν διευκρίνισε εάν προβλέπεται η συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

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