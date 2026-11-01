Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν θα απαντούσε αν του τηλεφωνούσε ο Ζελένσκι» – Τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε ενδεχόμενο τηλεφώνημα του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή (1/11) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει αρνηθεί ποτέ τη διεξαγωγή συνομιλιών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος γύρος ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μόνο της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Ουσακόφ ρωτήθηκε εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ανταποκρινόταν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που θα ξεκινούσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Τριμερείς διαπραγματεύσεις χωρίς τους Ευρωπαίους στον πρώτο γύρο

Ο Γιούρι Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στη σύνθεση των ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι η αρχική φάση θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Μόσχας, της Ουάσινγκτον και του Κιέβου.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία θεωρεί ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν και ευρωπαϊκές χώρες στις διαπραγματεύσεις, ο σύμβουλος του Πούτιν επικαλέστηκε τις επαφές που διατηρεί το Κρεμλίνο με την αμερικανική πλευρά.

«Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα», ανέφερε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η Μόσχα προκρίνει την έναρξη ενδεχόμενων συνομιλιών αποκλειστικά μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στην πρώτη φάση.

Ο Ουσακόφ δεν διευκρίνισε εάν προβλέπεται η συμμετοχή Ευρωπαίων εκπροσώπων σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων.