ΗΠΑ: Στην τελική ευθεία οι ενδιάμεσες εκλογές – Στο 32% η αποδοχή του Τραμπ, αγώνας συσπείρωσης για τους Ρεπουμπλικάνους

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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ να δίνουν μάχη για τη διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου, την ώρα που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών. Η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και η χαμηλή αποδοχή του Αμερικανού προέδρου έχουν εντείνει την ανησυχία στο κυβερνών κόμμα, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν και ο ανταγωνισμός έχει επεκταθεί ακόμη και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, μόλις το 32% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Δημοκρατικοί προηγούνται με σημαντική διαφορά στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο.

Παράλληλα, νεότερες δημοσκοπήσεις του CNN, που δημοσιεύθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, καταγράφουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία στο Τέξας, το Μίσιγκαν, το Μέιν και το Κάνσας.

Reuters/Ipsos: Προβάδισμα έως 11 μονάδων για τους Δημοκρατικούς

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που διεξήχθη από τις 22 έως τις 26 Οκτωβρίου, καταγράφει το ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ στο 32%, αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα από το ιστορικό χαμηλό του 31% που είχε σημειωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα.

Στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι θα υποστήριζε τους Δημοκρατικούς, έναντι 36% που επιλέγει τους Ρεπουμπλικάνους. Πρόκειται για διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Όταν συνυπολογίζονται οι προτιμήσεις προς τις οποίες κλίνουν οι αναποφάσιστοι, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 50% για τους Δημοκρατικούς και 41% για τους Ρεπουμπλικάνους.

Μεταξύ των ψηφοφόρων που θεωρείται πιθανότερο να προσέλθουν στις κάλπες, οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν 53% έναντι 44% των Ρεπουμπλικάνων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.679 ενηλίκων, μεταξύ των οποίων 1.280 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

Το 73% δυσαρεστημένο με το κόστος ζωής

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα της αμερικανικής κοινής γνώμης για το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τα Reuters/Ipsos, το 73% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων θεωρεί ότι το κόστος ζωής κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο έχουν επιβαρύνει το οικονομικό κλίμα.

Στην ανάλυση της ίδιας έρευνας που δημοσίευσε η Ipsos, μόλις το 25% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στην οικονομία, ενώ το ποσοστό αποδοχής της πολιτικής του για το κόστος ζωής υποχωρεί στο 20%.

Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων καταγράφονται σημάδια δυσαρέσκειας. Το 62% εγκρίνει τους χειρισμούς του προέδρου στην οικονομία, αλλά μόνο το 48% εγκρίνει την πολιτική του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τα οικονομικά ζητήματα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, με τους Δημοκρατικούς να επιχειρούν να συνδέσουν τις αυξημένες δαπάνες των νοικοκυριών με τις επιλογές της κυβέρνησης.

Μεγαλύτερος ενθουσιασμός στους Δημοκρατικούς

Η έρευνα Reuters/Ipsos καταγράφει σημαντική διαφορά και στον βαθμό κινητοποίησης των ψηφοφόρων.

Συγκεκριμένα, το 46% των Δημοκρατικών δηλώνει πολύ ενθουσιασμένο με τις ενδιάμεσες εκλογές, έναντι μόλις 30% των Ρεπουμπλικάνων.

Η διαφορά αυτή αποτελεί πρόσθετη πρόκληση για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει υψηλή συμμετοχή από την εκλογική του βάση.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από τη δημοσκόπηση Economist/YouGov, που δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 του μήνα.

Στην έρευνα αυτή, οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν 46% έναντι 40% των Ρεπουμπλικάνων μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 33% θεωρεί πως οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ βλάπτουν τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, ενώ το 31% εκτιμά ότι τους βοηθούν.

CNN: «Ο Τραμπ παρασύρει το κόμμα προς τα κάτω»

Η πίεση που δέχονται οι Ρεπουμπλικάνοι είχε αποτυπωθεί και σε ρεπορτάζ του CNN στις 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα αναγκάστηκε να μεταφέρει σημαντικούς οικονομικούς πόρους προς εκλογικές περιφέρειες που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλείς.

Ρεπουμπλικάνος βουλευτής που διεκδικεί την επανεκλογή του δήλωσε χαρακτηριστικά στο αμερικανικό δίκτυο ότι «ο Τραμπ παρασύρει το κόμμα προς τα κάτω», εκφράζοντας την ανησυχία πως η χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου επηρεάζει και τις πιθανότητες επανεκλογής άλλων υποψηφίων.

Η εκλογική πίεση έχει οδηγήσει το κόμμα σε αυξημένες δαπάνες σε πολιτείες όπως το Τέξας και το Κάνσας, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές αναμετρήσεις.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, συνεχίζει την προεκλογική κινητοποίηση.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά την παραμονή του στη Φλόριντα το Σάββατο (31/10), ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στο Κάνσας και στην Αϊόβα την Κυριακή (1/11).

Οι τέσσερις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία

Οι δημοσκοπήσεις του CNN, που δημοσιεύθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, αναδεικνύουν τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο καταγράφει 49%, έναντι 43% του Ρεπουμπλικάνου Κεν Πάξτον. Πρόκειται για μία από τις πιο αξιοσημείωτες αναμετρήσεις, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν κερδίσει εκλογές σε επίπεδο πολιτείας στο Τέξας εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Στο Μίσιγκαν, ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ συγκεντρώνει 49%, έναντι 42% του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς. Η διαφορά έχει διευρυνθεί σε σχέση με προηγούμενη έρευνα του CNN, όταν δεν καταγραφόταν σαφές προβάδισμα.

Στο Μέιν, ο Δημοκρατικός Τρόι Τζάκσον συγκεντρώνει 49%, έναντι 45% της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς.

Αντίστοιχα, στο Κάνσας, ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον καταγράφει 49%, έναντι 45% του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Ωστόσο, στις αναμετρήσεις του Μέιν και του Κάνσας οι διαφορές βρίσκονται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει σαφές προβάδισμα.

Οι έρευνες διεξήχθησαν μεταξύ 20 και 27 Οκτωβρίου, ανάλογα με την πολιτεία, και αφορούν ψηφοφόρους που θεωρείται πιθανότερο να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Η δύσκολη αριθμητική της Γερουσίας

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν σήμερα 53 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συνεργάζονται μαζί τους κατέχουν συνολικά 47.

Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών.

Στις εκλογές της Τρίτης θα κριθούν 35 έδρες της Γερουσίας και το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το εθνικό δημοσκοπικό προβάδισμα των Δημοκρατικών δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανάλογη κατανομή εδρών, καθώς οι εκλογές κρίνονται ξεχωριστά σε κάθε πολιτεία και εκλογική περιφέρεια.

Περισσότεροι από 51 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει

Την ίδια στιγμή, η πρόωρη ψηφοφορία καταγράφει συμμετοχή-ρεκόρ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, τα οποία επικαλείται το Reuters σε δημοσίευμα της 31ης Οκτωβρίου, περισσότεροι από 51 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω επιστολικής ψήφου.

Ο αντίστοιχος αριθμός στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 ήταν περίπου 46 εκατομμύρια.

Παράλληλα, η τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου συνοδεύεται από δικαστικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Στην Αλάσκα, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν καταγγελίες που αφορούν υποψήφιο με όνομα παρόμοιο με εκείνο του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν. Η Δημοκρατική αντίπαλός του, Μέρι Πελτόλα, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.

Στην Καλιφόρνια, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά την απόρριψη αιτήματός της να τεθούν εκτός καταμέτρησης περισσότερα από 20.000 επιστολικά ψηφοδέλτια, για τα οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης αμφισβητεί την εκλογική επιλεξιμότητα των ψηφοφόρων.

Οι κάλπες της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν τη σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου για τα επόμενα δύο χρόνια και το νομοθετικό περιθώριο κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής του θητείας.