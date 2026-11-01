Χάιντι Κλουμ: Ντύθηκε κομμένο ανθρώπινο χέρι για το Halloween και έγινε αγνώριστη – ΒΙΝΤΕΟ

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Για ακόμη μία χρονιά, η Χάιντι Κλουμ κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή και ανατριχιαστική μεταμφίεσή της για το Halloween, εμφανιζόμενη αυτή τη φορά ως ένα τεράστιο, κομμένο ανθρώπινο χέρι. Το 53χρονο μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε την εμφάνισή του στο καθιερωμένο πάρτι του στη Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου (31/10), αφήνοντας τους καλεσμένους με το στόμα ανοιχτό.

Η φετινή μεταμφίεση ήταν εμπνευσμένη από το ίδιο της το αριστερό χέρι. Η Κλουμ εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη, με το σώμα της κρυμμένο μέσα στην τεράστια κατασκευή, η οποία διέθετε πέντε δάχτυλα, μακριά κόκκινα νύχια, χρυσά δαχτυλίδια και λεπτομέρειες που αναπαριστούσαν τις φλέβες και τις γραμμές της παλάμης.

Στο σημείο του καρπού υπήρχαν αιματηρά εφέ, ενώ από την κατασκευή διακρίνονταν μόνο τα μάτια και το στόμα της.

Έξι ώρες προετοιμασίας για τη μεταμφίεση

Μιλώντας στο E! News, η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε ότι η ιδέα προέκυψε όταν παρατήρησε το χέρι της και αναρωτήθηκε εάν θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να χωρέσει ολόκληρο το σώμα της μέσα σε αυτό.

«Κοίταξα το χέρι μου και σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να χωρέσω το σώμα μου μέσα σε αυτό», εξήγησε.

Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε περίπου έξι ώρες μόνο για να φορέσει τη στολή και να ολοκληρώσει το μακιγιάζ της, ενώ η ομάδα των ειδικών εφέ εργαζόταν επί μήνες για τη δημιουργία της.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν το βάρος της κατασκευής, καθώς έπρεπε να τη μεταφέρει κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Heidi Klum poses on the carpet at her annual Halloween party in NYC https://t.co/gtmP1tXB60 — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Η λεπτομέρεια για τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς

Από το φετινό πάρτι απουσίαζε ο σύζυγός της, μουσικός των Tokio Hotel, Τομ Κάουλιτς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, η Κλουμ φρόντισε να τον συμπεριλάβει με έναν πρωτότυπο τρόπο στη μεταμφίεσή της.

Στο τεράστιο χέρι υπήρχαν αντίγραφα των δαχτυλιδιών της, ανάμεσά τους και η βέρα της, καθώς και το τατουάζ με το όνομα του Τομ στο παράμεσο δάχτυλο.

«Ένα μικρό κομμάτι του Τομ είναι μαζί μου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Τα 25 χρόνια του πιο διάσημου πάρτι Halloween

Η φετινή γιορτή πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Cathédrale της Νέας Υόρκης και σηματοδότησε την 25η διοργάνωση του διάσημου Halloween πάρτι της Χάιντι Κλουμ.

Το μοντέλο έχει καθιερωθεί για τις εξαιρετικά περίτεχνες μεταμφιέσεις του, έχοντας εμφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια ως γιγάντιο σκουλήκι, παγώνι, εξωγήινος και Μέδουσα με κινούμενα φίδια στο κεφάλι.

Αυτή τη φορά, πάντως, επέλεξε να γίνει κυριολεκτικά ένα ανθρώπινο μέλος, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αναζητά όλο και πιο απρόσμενες ιδέες για την αγαπημένη της γιορτή.