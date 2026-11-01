Όμορφες στιγμές της Αλεξάνδρας Νίκα με τον αδερφό της στο Παρίσι – Δείτε φωτό

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Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σειρά από φωτογραφίες από το Παρίσι, έχοντας στο πλευρό της ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, τον αδελφό της, Παναγιώτη Νίκα.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε το Σάββατο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την Πόλη του Φωτός, αποκαλύπτοντας όμορφες στιγμές με τον γοητευτικό αδελφό της.

Στις φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί, τα δύο αδέλφια απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές σε ένα από τα καφέ της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ ο Παναγιώτης Νίκας ποζάρει χαμογελαστός με φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ.

Είχε βρεθεί κι ο Αργυρός

Το Παρίσι, πάντως, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την Αλεξάνδρα Νίκα το τελευταίο διάστημα, καθώς μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα για να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της, Κωνσταντίνου Αργυρού, σε μια σημαντική στιγμή της διεθνούς καλλιτεχνικής του πορείας.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι, στον εντυπωσιακό χώρο La Seine Musicale, εκπληρώνοντας ένα προσωπικό του όνειρο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη βραδιά. Είχε ταξιδέψει μαζί του στη γαλλική πρωτεύουσα, δημοσιεύοντας μάλιστα στα Instagram Stories της εικόνες από τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, αλλά και την αφίσα της συναυλίας του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, επισημαίνοντας ότι το να τραγουδήσει στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου αποτελούσε ένα όνειρο που ήθελε εδώ και χρόνια να πραγματοποιήσει.

Παρότι η Αλεξάνδρα Νίκα δεν διευκρίνισε αν οι νέες φωτογραφίες με τον αδελφό της προέρχονται από εκείνο το ταξίδι ή από μια δεύτερη επίσκεψη στο Παρίσι, τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν την όμορφη σχέση των δύο αδελφών και την αγάπη τους για τις κοινές οικογενειακές στιγμές.