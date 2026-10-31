Ιωάννα Παππά: «Έγινα μητέρα όταν ήμουν 42 ετών – Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις»

Η Ιωάννα Παππά, μιλώντας στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», αναφέρθηκε στην απόφασή της να γίνει μητέρα στα 42 της έτη, τονίζοντας ότι εφόσον δεν συντρέχει ιατρικός κίνδυνος δεν υπάρχει λόγος να μην αποκτά κάποιος παιδί στην ηλικία που επιθυμεί.

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Ιωάννα Παππά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Παππά μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και αναφέρθηκε στη μητρότητα και στην απόφασή της να αποκτήσει παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά και στην απώλεια της μητέρας της.
  • «Έγινα μητέρα στα 42 μου. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα να είναι επικίνδυνο για το παιδί, για τη μητέρα κάτι και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία το επιθυμήσει», είπε η γνωστή ηθοποιός.
  • «Η απώλεια είναι οδυνηρή. Παίρνει χρόνο και πάντα αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον χαμό της μητέρας της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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H Ιωάννα Παππά μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και αναφέρθηκε στη μητρότητα και στην απόφασή της να αποκτήσει παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά και στην απώλεια της μητέρας της.

«Έγινα μητέρα στα 42 μου. Όταν δεν τίθεται ιατρικό ζήτημα να είναι επικίνδυνο για το παιδί, για τη μητέρα κάτι και επιστημονικά σου λένε ότι μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει κάποιος σε οποιαδήποτε ηλικία το επιθυμήσει. Γιατί τα πράγματα δεν έρχονται προγραμματισμένα. Για κάποιο λόγο δεν νιώθω άβολα με τα αρνητικά σχόλια», είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Η απώλεια είναι οδυνηρή. Παίρνει χρόνο και πάντα αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να κλείσει. Δεν την ξεπερνάς νομίζω (την απώλεια της μητέρας σου). Εντάξει, μου πήρε κάποια χρόνια να βγω από ένα τούνελ. Σε ταρακουνά η απώλειά τους πολύ συθέμελα. Οπότε αυτό ξέρεις για να επανέλθεις και να ξαναβρείς τις ισορροπίες χρειάζεται πολύ χρόνο, βοήθεια. Πρέπει να το δεις κατάματα, να το αποδεχτείς. Κάτι που προσπαθώ να έχω και εγώ μια τρυφερότητα και μια αγάπη και στοργή και αγκαλιά που έχω πάρει από εκείνη, οπότε και εγώ είμαι ανάλογη μητέρα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

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