Η φθινοπωρινή εξόρμηση της Ανθής Βούλγαρη με τον γιο της – Δείτε φωτό

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Η Ανθή Βούλγαρη εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο για μια εκδρομή με τον γιο της, Μάριο, αφήνοντας για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ταξίδεψε στο Σύνεβρο Αχαΐας, έναν γραφικό προορισμό μέσα στη φύση, ο οποίος αυτές τις ημέρες έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χάρη στον εντυπωσιακό στολισμό για το Halloween.

Το Σάββατο, η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την εξόρμησή της, αποκαλύπτοντας τον ενθουσιασμό του μικρού Μάριου για όσα αντίκρισε.

«Σε λίγες ημέρες θα στολιστεί χριστουγεννιάτικα»

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο γιος της στέκεται μπροστά σε έναν περιφραγμένο χώρο με πουλιά, παρατηρώντας με περιέργεια όσα συμβαίνουν γύρω του.

«Halloween εκδρομούλα στο Σύνεβρο, ο Μάριος ενθουσιάστηκε! Μια πολύ όμορφη μικρή απόδραση μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, ειδικά για εσένα που είσαι μαμά και θέλεις να ξαμολήσεις κάπου τα μικρά σου! Tip: Σε λίγες ημέρες θα στολιστεί χριστουγεννιάτικα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.