Η φθινοπωρινή εξόρμηση της Ανθής Βούλγαρη με τον γιο της – Δείτε φωτό

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Ανθή Βούλγαρη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ανθή Βούλγαρη εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο για μια εκδρομή με τον γιο της, Μάριο, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ταξίδεψε στο Σύνεβρο Αχαΐας, έναν γραφικό προορισμό μέσα στη φύση με εντυπωσιακό στολισμό για το Halloween.
  • Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξόρμησή τους, αποκαλύπτοντας τον ενθουσιασμό του μικρού για όσα αντίκρισε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ανθή Βούλγαρη εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο για μια εκδρομή με τον γιο της, Μάριο, αφήνοντας για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Realnews σήμερα Κυριακή (1/11/2026)

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ταξίδεψε στο Σύνεβρο Αχαΐας, έναν γραφικό προορισμό μέσα στη φύση, ο οποίος αυτές τις ημέρες έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χάρη στον εντυπωσιακό στολισμό για το Halloween.

Το Σάββατο, η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από την εξόρμησή της, αποκαλύπτοντας τον ενθουσιασμό του μικρού Μάριου για όσα αντίκρισε.

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«Σε λίγες ημέρες θα στολιστεί χριστουγεννιάτικα»

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο γιος της στέκεται μπροστά σε έναν περιφραγμένο χώρο με πουλιά, παρατηρώντας με περιέργεια όσα συμβαίνουν γύρω του.

«Halloween εκδρομούλα στο Σύνεβρο, ο Μάριος ενθουσιάστηκε! Μια πολύ όμορφη μικρή απόδραση μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, ειδικά για εσένα που είσαι μαμά και θέλεις να ξαμολήσεις κάπου τα μικρά σου! Tip: Σε λίγες ημέρες θα στολιστεί χριστουγεννιάτικα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

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