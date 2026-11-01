Εντυπωσιακές εικόνες από την προσγείωση γιγαντιαίου Airbus στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

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Εντυπωσιακές εικόνες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με γιγαντιαία Airbus A350 να προσεγγίζουν από την αντίθετη κατεύθυνση, εξαιτίας των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε στον ουρανό του Ηρακλείου, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά αεροσκάφη στον κόσμο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ακολουθώντας διαφορετική κατεύθυνση προσέγγισης από τη συνηθισμένη.

Πρόκειται για το Airbus A350-941 της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας Edelweiss, το οποίο αναχώρησε από τη Ζυρίχη με προορισμό το Ηράκλειο και πραγματοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) τη συγκεκριμένη προσγείωση, τραβώντας τα βλέμματα.

Στη σειρά

Μάλιστα, πίσω από το εντυπωσιακό αεροσκάφος ακολουθούσε ακόμη ένα αεροπλάνο, το οποίο αναμενόταν να προσεγγίσει τον αερολιμένα με τον ίδιο τρόπο, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η αλλαγή στη φορά προσγείωσης δεν αποτελεί ασυνήθιστη πρακτική για τα αεροδρόμια, καθώς οι πιλότοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες καθορίζουν την κατεύθυνση προσέγγισης με βασικό κριτήριο τη φορά και την ένταση των ανέμων, αλλά και τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του αερολιμένα.

Έτσι, για σήμερα Σάββατο, οι επικρατούσες συνθήκες ευνοούν την αντίθετη κατεύθυνση προσέγγισης, με τα αεροσκάφη να αναμένεται να φτάνουν από την πλευρά της Ντίας προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αντί να ακολουθούν τη συνηθισμένη διαδρομή.