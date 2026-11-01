Καλοί Λιμένες Κρήτης: Διασώθηκαν από το Λιμενικό 110 μετανάστες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γύρω στους 110 αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex 58 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.
  • Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου υπό σημαία Μάλτας.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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Γύρω στους 110 αλλοδαπούς οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια- νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

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Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου υπό σημαία Μάλτας.

Επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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