Καλοί Λιμένες Κρήτης: Διασώθηκαν από το Λιμενικό 110 μετανάστες

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Γύρω στους 110 αλλοδαπούς οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια- νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου υπό σημαία Μάλτας.

Επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.