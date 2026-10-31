Μόνο στην Κρήτη: Γάμος με 14 καβαλάρηδες και 14 κουμπάρους – Δείτε βίντεο

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Μόνο στην Κρήτη σε όλη τη χώρα θα μπορούσε μάλλον να λάβει χώρα ένας τέτοιος γάμος.

Με συνοδεία 14 καβαλάρηδων από ολόκληρο το νησί έφτασε στην εκκλησία ο Στέλιος Παντεχάκης, για να παντρευτεί την Δέσποινα Κουνάλη, παρουσία μάλιστα 14 κουμπάρων στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο έφτασε στην εκκλησία ο Στέλιος Παντεχάκης, το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, για τον γάμο του με τη Δέσποινα Κουνάλη στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Τον γαμπρό συνόδευσαν 14 καβαλάρηδες με ισάριθμα άλογα από διάφορες περιοχές της Κρήτης, ενώ το ζευγάρι επέλεξε να έχει 14 κουμπάρους.

Αναβίωσε μια παράδοση

Η ξεχωριστή γαμήλια πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο χωριό Προφήτης Ηλίας, όπου ο γαμπρός έφτασε έφιππος, περιμένοντας την αγαπημένη του για την τέλεση του μυστηρίου.

Ο Στέλιος Παντεχάκης και η Δέσποινα Κουνάλη επέλεξαν να συνδυάσουν την ημέρα του γάμου τους με ένα στοιχείο της κρητικής παράδοσης, έχοντας στο πλευρό τους καβαλάρηδες από ολόκληρο το νησί.

Γονείς του γαμπρού είναι ο Θόδωρος Παντεχάκης και η Πηνελόπη Παπαδάκη, ενώ γονείς της νύφης είναι ο Μιλτιάδης Κουνάλης και η Ελένη Μπαντουβεράκη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελετής αποτέλεσε και ο αριθμός των κουμπάρων, καθώς συνολικά 14 πρόσωπα ανέλαβαν αυτόν τον ρόλο.

Πρόκειται για τους Αντώνη Ανδρεαδάκη, Χαρίτο Αεράκη, Μιχάλη Λιαπάκη, Ελένη Σταυρακάκη, Γιάννη Αποστολάκη, Γιώργη Βαφάκη, Γιώργη Βυνιχάκη, Στέλιο Γάσπαρη, Αντώνη Δασκαλάκη, Μιχάλη Δασκαλάκη, Γιάννη Κουμιανάκη, Μιχάλη Παπαδάκη, Λευτέρη Σταυρακάκη και Γιάννη Φωτάκη.

Τη χαρακτηριστική άφιξη του γαμπρού και τις λεπτομέρειες του γάμου κατέγραψε το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά».