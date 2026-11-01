Καλλιθέα: Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα σε σταθμευμένο όχημα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φάρσα αποδείχθηκε τελικώς η απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Σκρα στην Καλλιθέα, καθώς μετά από σχετικό έλεγχο από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο.
  • Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος έστειλε μήνυμα στο 112 για το όχημα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από τον ίδιο αριθμό και για κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο επίσης αποδείχθηκε φάρσα.
  • Λόγω του ελέγχου είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκρα και στα δύο ρεύματα, πλέον όμως έχει αποκατασταθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φάρσα αποδείχθηκε τελικώς η απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Σκρα στην Καλλιθέα, καθώς μετά από σχετικό έλεγχο από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο.

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Λόγω του ελέγχου είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκρα και στα δύο ρεύματα, πλέον όμως έχει αποκατασταθεί.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκρα στην Καλλιθέα είχε προχωρήσει νωρίτερα η ΕΛΑΣ λόγω ελέγχου για εκρηκτικό μηχανισμό.

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Φάρσα και για την Περιφέρεια Αττικής

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άγνωστος έστειλε μήνυμα στο 112 όπου ισχυρίστηκε πως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στο σημείο είχε σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και πραγματοποιεί έλεγχο στο όχημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από τον ίδιο αριθμό και πάλι στο 112 για εκρηκτικό μηχανισμό σε κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποδείχθηκε φάρσα.

Λόγω του ελέγχου, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκρα και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Μεσολογγίου έως το ύψος της οδού Ανδρομάχης.

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