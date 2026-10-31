Αργολικός Κόλπος: Εντυπωσιάζει το σμήνος των 120 φλαμίνγκος – Δείτε εικόνες

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ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ
Φλαμίνγκο στον Αργολικό Κόλπο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από τον υγροβιότοπο της παραλιακής Νέας Κίου- Ναυπλίου και του Αργολικού Κόλπου, όπου τα φλαμίνγκο έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους.
  • Ένα πανέμορφο κοπάδι με περίπου 120 αποδημητικά πτηνά έκανε στάση για ξεκούραση και τροφή, ώστε να συνεχίσει το μακρύ ταξίδι της μετανάστευσης.
  • Τόσα πολλά φλαμίνγκο στο ίδιο σμήνος έχουν πολλά χρόνια να εμφανιστούν στον υγροβιότοπο της Αργολίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από τον υγροβιότοπο της παραλιακής Νέας Κίου- Ναυπλίου και του Αργολικού Κόλπου, όπου τα φλαμίνγκο έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους το Σάββατο.

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Συγκεκριμένα, ένα πανέμορφο κοπάδι, με περίπου 120 αποδημητικά πτηνά, έχει κάνει τη στάση του για ξεκούραση και τροφή ώστε να συνεχίσει το μακρύ ταξίδι της μετανάστευσης. Τόσα πολλά φλαμίνγκο στο ίδιο σμήνος έχουν πολλά χρόνια να εμφανιστούν στον υγροβιότοπο της Αργολίδας.

Τα αποδημητκά πτηνά μεταναστεύουν αυτή την περίοδο από την Ευρώπη σε πιο θερμά μέρη, στην Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο.

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Μέσος όρος ζωής τα 25 χρόνια

Το φλαμίνγκο (ή φοινικόπτερο) είναι πουλί που ζει στη νότια Ευρώπη, στην Ασία και την Αφρική. Ζυγίζουν 3-4,1 κιλά το αρσενικό και 2,1-3,3 το θηλυκό. Στο ύψος φτάνει τα 155 εκατοστά και το άνοιγμα των φτερών του φτάνει από τα 140-165 εκατοστά.

Ο μέσος όρος ζωής του φτάνει τα 25 χρόνια. Είναι γενικά μονογαμικό είδος και δημιουργείται ένα σταθερό ζευγάρι για πολλά χρόνια.

Τα φλαμίνγκο τρέφονται κυρίως με γαρίδες, άλγες, και υδρόβια φυτά. Τα φτερά τους διαθέτουν διάφορες αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ χρώματος. Αυτό οφείλεται στις χρωστικές των τροφών που καταναλώνουν, οι οποίες περιέχουν καροτενοειδείς χρωστικές.

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