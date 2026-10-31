Γερμανία: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές σε 30 συγκεντρώσεις – Περιορισμένα επεισόδια

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα Σάββατο σε περισσότερες από 30 – ως επί το πλείστον ειρηνικές – διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της πρωτοβουλίας «Η Gen Z ρυθμίζει» για καλύτερη παιδεία, μέτρα προστασίας του κλίματος και κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Μετά το τέλος των διαδηλώσεων, πάντως, και σε κάποιες πόλεις ξέσπασαν περιορισμένης έκτασης επεισόδια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδιακών Αστυνομικών, Αντρέας Ρόσκοπφ δήλωσε νωρίτερα απόψε ότι «οι διαδηλώσεις της Gen Z αποδείχθηκαν πολύ ειρηνικές», διευκρίνισε ωστόσο ότι στο Αμβούργο, στην Κολωνία, στην Στουτγάρδη, στην Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο η κατάσταση κλιμακώθηκε από «αυτόνομες ομάδες» και σε κάποιες περιπτώσεις από «άτομα που φορούσαν μάσκες», με την αστυνομία να κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις χρήση σπρέι πιπεριού και κανονιών νερού.

«Η αστυνομία παραμένει σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν περαιτέρω ταραχές, ακόμη και αργά το βράδυ ή τη νύχτα. Συνολικά, η αστυνομία έχει την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές υλικές ζημιές», δήλωσε ο κ. Ρόσκοπφ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κάποιοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όταν, μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης στην Φρανκφούρτη, περίπου 100 άτομα «επιτέθηκαν μαζικά» στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Διείσδυση εξτρεμιστικών ομάδων

Στην Κολωνία, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η κεντρική διαδήλωση, η αστυνομία προχώρησε την τελευταία στιγμή σε ακύρωσή της, καθώς, σύμφωνα με το δίκτυο WDR, «αριστερές εξτρεμιστικές και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες είχαν διεισδύσει στους ειρηνικούς διαδηλωτές, χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα, ενώ είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες».

Η αστυνομία διέλυσε το πλήθος με αρκετές εκατοντάδες αστυνομικούς και δύο κανόνια νερού, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα συνελήφθησαν. Πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών χρησιμοποίησαν διαδηλωτές στη Νυρεμβέργη, στο Βερολίνο και στο Αμβούργο. Σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη περιορισμένης έκτασης επεισόδια.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν πάντως την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδηλώσεις, ενώ ανακοίνωσαν ότι στις 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.