Συναγερμός στη Γερμανία: Η Gen Z ξεσηκώνεται σε 34 πόλεις – Αναμένονται 165.000 διαδηλωτές, φόβοι για επεισόδια

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Μαζικές κινητοποιήσεις της Γενιάς Ζ έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο (31/10), σε 34 πόλεις της Γερμανίας, με τους διοργανωτές να υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 165.000 άνθρωποι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους. Οι νέοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος ζωής, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τα σχέδια επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ζητώντας παράλληλα περισσότερες επενδύσεις στην υγεία, την κοινωνική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, υπό τον φόβο επεισοδίων αντίστοιχων με εκείνα που σημειώθηκαν πρόσφατα στη Γαλλία.

Πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκεται το νεοσύστατο κίνημα «Gen Z regelt», που σημαίνει περίπου «Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει δράση», το οποίο δημιουργήθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες και επιχειρεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια των νέων απέναντι στις πολιτικές της γερμανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Reuters και το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί μεταξύ άλλων στο Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο, ενώ δεκάδες τοπικές πρωτοβουλίες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα.

Η κινητοποίηση συμπίπτει με τον εορτασμό του Halloween, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε αρκετές γερμανικές πόλεις.

«Μας έχουν αγνοήσει αρκετά»: Τι ζητούν οι νέοι

Οι εκπρόσωποι του κινήματος υποστηρίζουν ότι η νέα γενιά καλείται να αντιμετωπίσει ολοένα μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, χωρίς να έχει ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της.

Η αύξηση του κόστους ζωής, η κατάσταση των σχολείων και των πανεπιστημίων, η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικά αιτήματα των διαδηλωτών.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αντιδράσεις απέναντι στην προοπτική επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Μιλώντας στο Reuters, ένας 18χρονος εκπρόσωπος του κινήματος, ο Στιβ, επέκρινε την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

«Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία απάντηση στις ανησυχίες μας, παρά μόνο συνεχίζει τις περικοπές και μας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο», δήλωσε.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας στη συνάθροιση μέχρι να σταματήσουν να μας αγνοούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ARD, πολλοί από τους συμμετέχοντες πρόκειται να κατέβουν για πρώτη φορά στη ζωή τους σε διαδήλωση.

Περισσότερες από 160.000 δηλώσεις συμμετοχής

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι οι κινητοποιήσεις θα συγκεντρώσουν περισσότερους από 165.000 ανθρώπους σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Tagesschau, στην ιστοσελίδα του κινήματος είχαν καταγραφεί περισσότερες από 160.000 δηλώσεις συμμετοχής πριν από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν επιβεβαιωμένη καταμέτρηση διαδηλωτών, αλλά αποτυπώνουν τις προσδοκίες των διοργανωτών.

Το «Gen Z regelt» διαθέτει κεντρική συντονιστική ομάδα περίπου 30 ατόμων και αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη για τις κινητοποιήσεις σε τέσσερις μεγάλες πόλεις: την Κολωνία, το Βερολίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο.

Οι υπόλοιπες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται από τοπικές πρωτοβουλίες που έχουν συνδεθεί με το ευρύτερο κάλεσμα.

Στην Κολωνία αναμένονται περίπου 15.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με το WDR, με την κινητοποίηση να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 14:00 τοπική ώρα από την πλατεία Χόιμαρκτ.

Κλειστές βιτρίνες και 1.500 αστυνομικοί στο Βερολίνο

Παρά τις διαβεβαιώσεις των διοργανωτών για ειρηνικές κινητοποιήσεις, η αστυνομία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Στο Βερολίνο, περίπου 1.500 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ έχουν προβλεφθεί και υδροφόρα οχήματα της αστυνομίας, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο rbb24.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα εμφανής στην εμπορική λεωφόρο Κούρφιρστενταμ, όπου ορισμένα καταστήματα πολυτελών ειδών έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με ξύλινες σανίδες, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενες ζημιές.

Άλλοι καταστηματάρχες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν νωρίτερα.

Ωστόσο, η αστυνομία του Βερολίνου έχει διευκρινίσει ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες για οργανωμένα σχέδια βίαιων επεισοδίων ή λεηλασιών.

Εκπρόσωπος των αρχών υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι προετοιμασμένες να επέμβουν εφόσον σημειωθούν παραβατικές ενέργειες, χωρίς όμως να αναμένουν επεισόδια ανάλογης κλίμακας με εκείνα που καταγράφηκαν στη Γαλλία.

Οι φόβοι για επανάληψη των επεισοδίων στη Γαλλία

Οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μετά τις βίαιες ταραχές που σημειώθηκαν αυτόν τον μήνα στη Γαλλία, στο περιθώριο αντίστοιχων διαδηλώσεων νέων.

Εκεί, οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις από λεηλασίες καταστημάτων, εμπρησμούς και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο παρόμοιων περιστατικών στη Γερμανία.

«Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τις εικόνες από τη Γαλλία: λεηλασίες, φλεγόμενα κτίρια, πυρπολημένα αστυνομικά οχήματα και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Γαλλία δεν πρέπει να αποτελέσει πρότυπο από αυτή την άποψη», πρόσθεσε.

Το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών έχει αναφέρει ότι τμήματα του ακροαριστερού εξτρεμιστικού χώρου, καθώς και μεμονωμένες ομάδες που συνδέονται με εξτρεμιστικά κινήματα του εξωτερικού, έχουν ανταποκριθεί στα καλέσματα συμμετοχής.

Πάντως, οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένες ενδείξεις για προγραμματισμένες βίαιες ενέργειες.

Οι διοργανωτές απορρίπτουν τη βία

Το κίνημα «Gen Z regelt» έχει ξεκαθαρίσει ότι οι διαδηλώσεις του έχουν ειρηνικό χαρακτήρα.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, οι οργανωτές απορρίπτουν τη συμμετοχή εξτρεμιστικών οργανώσεων και τη χρήση αντισυνταγματικών συμβόλων.

Παράλληλα, ζητούν από όσους κατέβουν στους δρόμους να μη φέρουν όπλα ή γυάλινα αντικείμενα και να αποφύγουν κάθε πρόκληση απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, εκπρόσωποι του κινήματος εξέφρασαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στο ενδεχόμενο επεισοδίων.

Όπως υποστήριξαν, οι προειδοποιήσεις για πιθανή βία αποσπούν την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα των νέων, όπως η οικονομική ανασφάλεια, η εκπαίδευση και οι περιορισμένες προοπτικές για το μέλλον.

Αποστάσεις από το κίνημα κρατούν οργανώσεις μαθητών

Την ίδια ώρα, ερωτήματα έχουν διατυπωθεί σχετικά με την οργάνωση και τη διαφάνεια του «Gen Z regelt», το οποίο εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα στη γερμανική δημόσια ζωή.

Σύμφωνα με το Reuters και το ZDF, η ομοσπονδιακή οργάνωση μαθητικών εκπροσώπων της Γερμανίας, Bundesschülerkonferenz (BSK), έχει πάρει αποστάσεις από την πρωτοβουλία.

Η γενική γραμματέας της οργάνωσης, Έιμι Κίρχοφ, διευκρίνισε ότι η αποστασιοποίηση δεν αφορά τα προβλήματα που θέτουν οι μαθητές, αλλά το ίδιο το κίνημα.

«Κρατάμε αποστάσεις από το Gen Z regelt, όχι όμως από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι έχουν πραγματικές ανησυχίες», δήλωσε.

Η BSK έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει ξεχωριστή ημέρα κινητοποιήσεων για τις 20 Νοεμβρίου.

Μια γενιά που ζητά να ακουστεί

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθεια επιστροφής σε σταθερή ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, η γήρανση του πληθυσμού, οι πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών εντείνουν τη συζήτηση για το πώς θα κατανεμηθούν τα οικονομικά βάρη ανάμεσα στις γενιές.

Για τους νέους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, τα προβλήματα αυτά έχουν άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Σον Μπέικερ, φοιτητή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις για να αναδείξει την κακή κατάσταση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Όπως περιέγραψε, ορισμένοι χώροι του πανεπιστημίου θυμίζουν εγκαταλελειμμένα κτίρια, παρότι χρησιμοποιούνται καθημερινά για τη διδασκαλία των φοιτητών.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις θα αποτελέσουν έτσι μια πρώτη σημαντική δοκιμασία για το νεοσύστατο κίνημα.

Με δεκάδες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία, η Γενιά Ζ επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση: οι αποφάσεις για το μέλλον της δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς τη δική της συμμετοχή.