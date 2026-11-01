Παρέμβαση της πρέσβη του Ισραήλ υπέρ Ελλάδας για το τουρκολιβυκό: «Στερείται νομιμοποίησης»

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Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanay), πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, καταδικάζει απερίφραστα, με ανάρτησή της στο X, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και δηλώνει πως δεν έχει καμία ισχύ.
  • Η κ. Γιανάι και η Πρεσβεία του Ισραήλ επισημαίνουν ότι η συμφωνία στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης, αγνοώντας τα θαλάσσια δικαιώματα ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και η Ρόδος.
  • Παράλληλα, στέλνουν σαφές μήνυμα πως το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

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Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, καταδικάζει απερίφραστα, με ανάρτησή της στο X, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και δηλώνει πως δεν έχει καμία ισχύ. Στέλνει, την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα πως η χώρα της, το Ισραήλ, σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

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Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου η κ. Γιανάι αλλά και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα -επίσης μέσα από τα επίσημα προφίλ της στα social media- επισημαίνουν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

Στις αναρτήσεις παρατίθεται βίντεο από την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

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Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη.»

Όλη η ανάρτηση Γιανάι

Ολόκληρη η ανάρτηση της Πρεσβείας του Ισραήλ και της κ. Γιανάι στα social media είναι:

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας ταυτόχρονα τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου, δύο πανέμορφων νησιών όπου πολλοί Ισραηλινοί αγαπούν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

Το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».

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