Τσίπρας: Προτείνει την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» με αφορμή τις υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο» και της Pizza Fan

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο» και της Pizza Fan.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτηση του, σχολιάζοντας τις υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο» και της Pizza Fan.
  • Στο μήνυμά του σχολίασε τις πρόσφατες υποθέσεις, σημειώνοντας: «Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…».
  • Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε για αυτήν την εβδομάδα την ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου “Φωνάζει ο κλέφτης” του Γιάννη Δαλιανίδη με τον ανεπανάληπτο Ντίνο Ηλιόπουλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτηση του, σχολιάζοντας τις υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο» και της Pizza Fan. Παράλληλα προτείνει για αυτήν την εβδομάδα την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης».

Αντιπαράθεση Τσίπρα – Μαρινάκη: «Σας προτείνω τον Νονό» – «Μπερδεύεις τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή»

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες; .Μάθαμε για τον mr Χωριάτικο, την pizza Fan και για υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως και η απάτη του αιώνα. Βέβαια με τόσες απάτες του αιώνα τα τελευταία 7 χρόνια στο τέλος δεν θα μας φτάνουν οι αιώνες. Ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο, μπορεί να στέρησε τις επιδοτήσεις από τους ψαράδες, αίφνης όμως ανακάλυψε τα μεγάλα ψάρια…»

«Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης, ίσως γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια», σημείωσε για να προσθέσει: «Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…».

Σε συνέχεια, λοιπόν, της ανάρτησης του προηγούμενου Σαββάτου, που είχε προτείνει την ταινία «ο Νονός» του Francis Ford Coppola, o Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου “Φωνάζει ο κλέφτης” του Γιάννη Δαλιανίδη με τον ανεπανάληπτο Ντίνο Ηλιόπουλο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ