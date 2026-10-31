Τσίπρας: Προτείνει την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» με αφορμή τις υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο» και της Pizza Fan

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτηση του, σχολιάζοντας τις υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο» και της Pizza Fan. Παράλληλα προτείνει για αυτήν την εβδομάδα την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης».

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες; .Μάθαμε για τον mr Χωριάτικο, την pizza Fan και για υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως και η απάτη του αιώνα. Βέβαια με τόσες απάτες του αιώνα τα τελευταία 7 χρόνια στο τέλος δεν θα μας φτάνουν οι αιώνες. Ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο, μπορεί να στέρησε τις επιδοτήσεις από τους ψαράδες, αίφνης όμως ανακάλυψε τα μεγάλα ψάρια…»

«Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης, ίσως γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια», σημείωσε για να προσθέσει: «Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…».

Σε συνέχεια, λοιπόν, της ανάρτησης του προηγούμενου Σαββάτου, που είχε προτείνει την ταινία «ο Νονός» του Francis Ford Coppola, o Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου “Φωνάζει ο κλέφτης” του Γιάννη Δαλιανίδη με τον ανεπανάληπτο Ντίνο Ηλιόπουλο.