Αποκαλυπτική μαρτυρία στενού συνεργάτη του «Mr. Χωριάτικο» – «Δεν έκανε τίποτα αν δεν ρωτούσε τον Ρίζο Ρίζο»

Αποκαλύψεις για τη δράση του «Mr. Χωριάτικο» έκανε πολύ στενός συνεργάτης του επικεφαλής του κυκλώματος που βρίσκεται πίσω από τους γνωστούς φούρνους.

«Είχε μπλέξει σαν αφανής χρηματοδότης με τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ»

«Εκείνος δεν ήταν φανερός ιδιοκτήτης, ήταν αφανής. Σε όλα είχε συνεργασίες με συνεταίρους, ήταν οι επιχειρήσεις σε ονόματα τρίτων. Επειδή είχε ένα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, δεν ήθελε να έχει κάτι στο όνομά του και δεν μπορούσε να έχει κάτι στο όνομά του, για να μπορεί να ρολάρει, όπως έλεγε κι αυτός, καλύτερα στην αγορά η όποια επιχείρησή του. Είχε μπλέξει σαν αφανής χρηματοδότης με τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του… και μου λέει “εντάξει πρέπει και από κάπου να διοχετεύσουμε τα μαύρα χρήματα. Αν πάμε στο αντρικό μπάσκετ, θα έχουμε πρόβλημα γιατί θα μας ψάξουν, θα γίνει γνωστό πολύ γρήγορα ποιος είναι από πίσω, ενώ στο γυναικείο μπάσκετ δεν θα ασχοληθεί κανένας» ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Non Stop».

«Τάιζε πολύ κόσμο»

Περιγράφοντας πώς λειτουργούσε το δίκτυο, είπε ότι οι εταιρείες περνούσαν από όνομα σε όνομα, «γιατί κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, όταν δεν απέδιδαν ΦΠΑ, όταν δεν μπορούσαν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές, άλλαζαν και ονόματα».

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν εφικτή η μεταβίβαση, αφού κανονικά η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν μπορεί μία εταιρεία να πάρει φορολογική ενημερότητα, αναφέρθηκε στις «άκρες» του Mr. Χωριάτικο.

«Τάιζε πάρα πολύ κόσμο και όχι κόσμο… ιδιώτες. Επιμένω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που ακούω ότι ελέγχεται ο συγκεκριμένος κύριος από τις αρχές του 2026, το θεωρώ ντροπή. Δεν ελέγχεται από τότε, είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και πήγαινε παντού. Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος;» τόνισε.

Τι είπε για τον Ρίζο Ρίζο

Ο συνεργάτης του «Mr Χωριάτικο» αναφέρεται και στις στενές σχέσεις που είχε με τον γνωστό συνδικαλιστή. «Δεν έκανε τίποτα ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αν δεν ρωτούσε τον Ρίζο Ρίζο. Παντού είναι από πίσω, άσχετα από τι φαίνεται. Αυτά που φαίνονται είναι για να τα βλέπει ο κόσμος. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλοί τρόποι που έπαιρνε τις επιχειρήσεις και σε διαγωνισμούς του κράτους. Στη Ρόδο για παράδειγμα ένα τεράστιο κτίριο… Με διάφορους τρόπους, είτε λαδώνοντας υπαλλήλους – απ’ ό,τι έλεγε αυτός – είτε τρομοκρατώντας άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή πήρε ένα τεράστιο κτίριο στη Ρόδο και το πήρε μέσω διαγωνισμού στο οποίο δεν έλαβαν μέρος αρκετές εταιρείες γιατί ήταν μιλημένες από πριν ότι μην μπλέξετε γιατί είναι από πίσω ο Γιαννακόπουλος -και σε ένα χαμηλότερο ποσό απ΄ό,τι θα μπορούσε να το πάρει μέσω διαγωνισμού» ανέφερε.