Έκρηξη στην Πλάκα: Οργή και αγανάκτηση για τους κλέφτες χαλκού – «Τους ξέρουμε – Είναι συμμορία, κλεφτρόνια» λένε κάτοικοι της περιοχής

Οργή και αγανάκτηση αισθάνονται οι κάτοικοι της Πλάκας για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, μετά την αποκάλυψη ότι η τραγωδία προκλήθηκε από κλέφτες χαλκού.

Υπενθυμίζεται ότι από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία αξιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό, τεχνικά ευρήματα και επιστημονικές αναλύσεις, προέκυψε ότι η φονική έκρηξη προκλήθηκε από τη συγκέντρωση φυσικού αερίου στον χώρο, έπειτα από την αφαίρεση τμήματος της σωλήνωσης από τους 3 συλληφθέντες.

«Είναι συμμορία, κλεφτρόνια»

«Τους ξέρουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Είναι συμμορία. Είναι κλεφτρόνια» ανέφερε ο Ανδρέας Μαρτζάκης, κάτοικος της γειτονιάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, για τους ανθρώπους που συνελήφθησαν.

Ο κ. Μαρτζάκης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, αμέσως μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο. Όπως περιέγραψε, η έκρηξη τον έκανε να πεταχτεί από τον καναπέ και να βγει αμέσως έξω, προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Ο κάτοικος της περιοχής υποστήριξε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί ύποπτες κινήσεις ατόμων στην Πλάκα, τα οποία φέρονται να αναζητούσαν χαλκό και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Όπως ανέφερε, είχαν καταγραφεί περιστατικά εισόδου σε κατοικίες, πολυκατοικίες, ακόμη και σε ξενοδοχείο, με στόχο την αφαίρεση μεταλλικών εξαρτημάτων.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι και το δικό του κατάστημα είχε γίνει στόχος διαρρηκτών δύο φορές, ενώ εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, συγκεκριμένα άτομα είχαν συλληφθεί επανειλημμένα, χωρίς να σταματήσει η δράση τους. «Είναι αδιανόητο να έχουν συλληφθεί τόσες φορές και να είναι έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

«Είμαστε τόσο πολύ αγανακτισμένοι, τόσο πολύ νευριασμένοι και θυμωμένοι με το περιστατικό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια τραγωδία που προκλήθηκε για την αφαίρεση ενός ευτελούς υλικού, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές.

Νίκος Ρήγας: Στο επίκεντρο οι κλοπές χαλκού και η διακίνηση των μετάλλων

Η εξιχνίαση της υπόθεσης στην Πλάκα επανέφερε στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τις αστυνομικές Αρχές: τις επαναλαμβανόμενες κλοπές χαλκού και μεταλλικών εξαρτημάτων από δημόσιες υποδομές, αλλά πλέον και από ιδιωτικά κτίρια και κατοικίες.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων αφαιρούν τα μέταλλα.

Όπως εξήγησε, ο χαλκός που αφαιρείται από καλώδια, σωληνώσεις και εγκαταστάσεις αποκτά οικονομική αξία όταν διοχετεύεται στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί και το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται τέτοια υλικά.

«Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιβόητες επιχειρήσεις σκραπ», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες αγοράζονται τα μέταλλα και της πιθανότητας να διοχετεύονται στην αγορά υλικά που έχουν αφαιρεθεί παράνομα. Ο κ. Ρήγας σημείωσε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο ιδιωτικές περιουσίες, αλλά και δημόσιες εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, τρένα και άλλες υποδομές, από τις οποίες αφαιρούνται καλώδια και μεταλλικά εξαρτήματα.

Ενδεικτικά, έγινε αναφορά στις δηλώσεις του Δήμου Αθηναίων για κλοπές περίπου εννέα χιλιομέτρων καλωδίων, στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι δήμοι μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των εγκαταστάσεών τους μέσω κατάλληλων μέτρων φύλαξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα, καθώς, όπως επισημάνθηκε, ορισμένα άτομα συλλαμβάνονται επανειλημμένα για κλοπές και άλλες πράξεις, χωρίς να αποτρέπεται η επιστροφή τους στην ίδια δραστηριότητα.

Στη συζήτηση έγινε, επίσης, αναφορά στην πιθανή εξάρτηση των κατηγορουμένων από ουσίες, με τον κ. Ρήγα να επισημαίνει ότι αυτή η παράμετρος δεν δικαιολογεί εγκληματικές ενέργειες ούτε αναιρεί τις συνέπειές τους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου, χωρίς γενικεύσεις και συλλογική ενοχοποίηση κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, συνεχάρη τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και των καταγραφών από κάμερες συνέβαλε στον εντοπισμό των τριών κατηγορουμένων.

Πώς η κλοπή του χαλκοσωλήνα οδήγησε στην τραγωδία της Πλάκας

Τον μηχανισμό που οδήγησε στη φονική έκρηξη στην Πλάκα, περιέγραψε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας μιλώντας στην ΕΡΤ και εξηγώντας πώς η κλοπή ενός τμήματος σωλήνα χαλκού προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου και τη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε στην πολύμηνη και απαιτητική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία αξιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό, τεχνικά ευρήματα και επιστημονικές αναλύσεις, προκειμένου να ανασυνθέσει βήμα προς βήμα όσα συνέβησαν πριν από την έκρηξη.

Όπως εξήγησε, η έκρηξη προκλήθηκε από τη συγκέντρωση φυσικού αερίου στον χώρο, έπειτα από την αφαίρεση τμήματος της σωλήνωσης. Το αέριο διέρρευσε από το σημείο όπου είχε δημιουργηθεί οπή και, καθώς είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, άρχισε να συγκεντρώνεται στα υψηλότερα σημεία του κτιρίου.

Η ανάφλεξη του εκρηκτικού μείγματος από έναν σπινθήρα, ο οποίος θα μπορούσε να προκληθεί ακόμη και από τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού διακόπτη ή μιας λάμπας, οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη. Το ωστικό κύμα και η πυρκαγιά που ακολούθησαν προκάλεσαν την κατάρρευση του διώροφου κτιρίου.

«Ήταν το εκρηκτικό μείγμα που προκλήθηκε από αυτή τη διάρρηξη και την οπή που προέκυψε σε αυτόν τον σωλήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίγκας, περιγράφοντας πώς η διαρροή οδήγησε στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την έκρηξη.

Το κομμάτι σωλήνα που έλειπε και οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε ένα τμήμα σωλήνα σε σχήμα «Π», το οποίο διαπιστώθηκε ότι έλειπε από τη σωλήνωση του κτιρίου. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, οι ερευνητές ανέσυραν τον φάκελο του κτιρίου και αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να συγκρίνουν τα ευρήματα από τον χώρο της έκρηξης με την αρχική διάταξη των σωληνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο εντόπισαν το κομμάτι που είχε αφαιρεθεί.

Στη συνέχεια, η ανάλυση των καταγραφών από κάμερες ασφαλείας κατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων της περιοχής οδήγησε τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Από όλες τις κάμερες της περιοχής και από επαγγελματίες αλλά και από σπίτια τα οποία διέθεταν κάμερες, οι συνάδελφοι της ΔΑΕ οδηγήθηκαν σε πρόσωπα», σημείωσε.

Όπως περιέγραψε, από το οπτικοακουστικό υλικό προέκυψε ότι περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα άτομα εισήλθαν στο ισόγειο του κτιρίου και αποχώρησαν κρατώντας το συγκεκριμένο τμήμα σωλήνα. Η αφαίρεσή του είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει η διαρροή φυσικού αερίου.

Κατά την εκτίμηση που παρουσιάστηκε, οι δράστες φέρεται να είχαν εισέλθει στο κτίριο με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες. Ωστόσο, όταν αντιλήφθηκαν τη διαρροή, είτε από τη μυρωδιά του αερίου είτε από τον ήχο της πίεσης, εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να αντιληφθούν τον κίνδυνο που είχαν δημιουργήσει.

Η επιστημονική συνδρομή στην έρευνα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στη συνεργασία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με πραγματογνώμονες και επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Τσακιρίδη για τη συμβολή του στην προσπάθεια διερεύνησης των αιτίων της έκρηξης, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική κοινότητα στηρίζει διαχρονικά το έργο της Πυροσβεστικής.

Όπως σημείωσε, η έρευνα δεν περιορίστηκε στην εξέταση των ευρημάτων από το σημείο της έκρηξης, αλλά περιλάμβανε τη συνδυαστική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελληνική Αστυνομία για τη συνεργασία της με το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και προς τις εισαγγελικές Αρχές για τη συνδρομή τους στην προανακριτική διαδικασία.

Ο κίνδυνος για το σχολικό λεωφορείο με τα 12 παιδιά

Ο κ. Τσίγκας στάθηκε και στον κίνδυνο που διέτρεξαν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν ή περνούσαν από την ευρύτερη περιοχή τη στιγμή της έκρηξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μικρό βαν με τα 12 παιδιά που πέρασε από το σημείο ελάχιστα πριν ή κατά τη στιγμή της έκρηξης, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση. Ο ίδιος εξήγησε ότι ένα τόσο ισχυρό ωστικό κύμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ακόμη και σε οχήματα που βρίσκονται σε κίνηση, να θρυμματίσει τζάμια ή να οδηγήσει ακόμη και σε ανατροπή τους.

Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε το μέγεθος της καταστροφής που θα μπορούσε να είχε προκληθεί, εάν η έκρηξη είχε συμπαρασύρει περισσότερους ανθρώπους ή οχήματα.

Η κρίσιμη στιγμή με το βίντεο και ο ισχυρισμός για τον χαλκοσωλήνα

Στη διάρκεια της συζήτησης αποκαλύφθηκε και μία χαρακτηριστική στιγμή από την προανακριτική διαδικασία. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Τσίγκας, ένας από τους κατηγορουμένους αρχικά δεν αποδεχόταν την εμπλοκή του και, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με το οπτικοακουστικό υλικό, φέρεται να επιχείρησε να δικαιολογήσει το αντικείμενο που κρατούσε. Η αντιπαραβολή των εικόνων με τα υπόλοιπα ευρήματα συνέβαλε στην εξέλιξη της έρευνας και στην αποκάλυψη της διαδρομής που ακολούθησαν οι εμπλεκόμενοι.

Ερωτηθείς εάν στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική ανάλογο περιστατικό, στο οποίο η κλοπή χαλκοσωλήνων να έχει οδηγήσει σε τόσο σοβαρές συνέπειες, ο κ. Τσίγκας απάντησε ότι δεν είχε προκύψει αντίστοιχη περίπτωση. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ενέργειες που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες σε όσους τις πραγματοποιούν, όπως η αφαίρεση ενός τμήματος σωλήνα, μπορούν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα όταν δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες. Η υπόθεση της Πλάκας, όπως ανέφερε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια τέτοια ενέργεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.