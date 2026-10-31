Καλιφόρνια: «Έπιασε» τη γυναίκα του με τον εραστή της μπροστά στα παιδιά τους και τον σκότωσε με μαχαίρι

Έντονο αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Καλιφόρνια, μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με τραγική κατάληξη. Μία μη προγραμματισμένη επιστροφή στο σπίτι, από τη νυχτερινή βάρδια, στάθηκε η αφορμή να εκτυλιχθεί ένα αιματηρό δράμα και ένα στυγερό έγκλημα μέσα σε ένα οικογενειακό υπνοδωμάτιο, παρουσία δύο ανήλικων παιδιών.

Τα όσα ακολούθησαν εκείνα τα μοιραία λεπτά συνθέτουν το χρονικό ενός εγκλήματος πάθους που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τη New York Post, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα στην πόλη Άναχαϊμ, όταν ο 34χρονος Ισμαέλ Πινενταλόπεζ, επέστρεψε απροειδοποίητα νωρίτερα από την εργασία του.

Μπαίνοντας στην κρεβατοκάμαρα, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σκηνή που πυροδότησε την απόλυτη έκρηξη: η σύζυγός του, Γουέντι, βρισκόταν στο κρεβάτι με τον 28χρονο εραστή της, Νίκολας Γκαρσία, ο οποίος φορούσε μόνο τα εσώρουχά του. Δίπλα τους ήταν ξαπλωμένα και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας μόλις δύο και τεσσάρων ετών.

The cheating wife who was caught in bed with her lover and two kids before her husband allegedly stabbed his love rival to death was captured on video shopping with her children. https://t.co/iLXpFJZDH5 https://t.co/l8DrWa7Wts — California Post (@californiapost) October 30, 2026

Ο 34χρονος επιτέθηκε αμέσως στον αντίζηλό του με έναν σουγιά, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον δράστη αιμόφυρτο και τον συνέλαβαν, ενώ ο 28χρονος κείτονταν νεκρός στο δάπεδο του δωματίου. Ευτυχώς, η σύζυγος και τα παιδιά δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες, αν και έγιναν ακούσιοι μάρτυρες της στυγερής δολοφονίας.

Moment man is arrested after allegedly killing wife’s lover when he caught them in bed with his two kids – as new details emerge https://t.co/j6yyTC0dfj https://t.co/p1ifK8LR8S — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Η σιωπή της συζύγου και η μαρτυρία των γειτόνων

Τις ημέρες που ακολούθησαν το αποτρόπαιο συμβάν, η σύζυγος εθεάθη να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης κάνοντας ψώνια με τα δύο παιδιά της, φαινομενικά ανέκφραστη και χωρίς να εξωτερικεύει συναισθήματα για τη συντριβή της οικογένειάς της. Αρνήθηκε πεισματικά να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση, ξεκόβοντας κάθε συζήτηση με τη φράση:

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό». Την ίδια στάση κράτησε και ο 20χρονος αδελφός της, δηλώνοντας πως ούτε εκείνος επιθυμεί να αναφερθεί στο περιστατικό.

Στον αντίποδα, οι γείτονες της οικογένειας εμφανίζονται συγκλονισμένοι, εκφράζοντας λόγια εκτίμησης για τον φερόμενο ως δράστη. Όπως περιέγραψε μια ηλικιωμένη γειτόνισσα, ο Πινενταλόπεζ, ήταν ένας ευγενικός και πράος άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν σκληρά τις νύχτες ώστε να μπορεί να φροντίζει τα παιδιά την ημέρα, την ώρα που εργαζόταν η μητέρα.

Όλοι στη γειτονιά τον θυμούνται ως έναν στοργικό πατέρα, που έκανε συνεχώς βόλτες με τα παιδιά του.

I can’t blame him!

Calif. husband killed his wife’s lover enraged after he came home early and found the man in bed, their two young children, 2 and 4 yrs old.

Ismael Pinedalopez, 34, killed Nicholas Garcia, 28.

https://t.co/G9BXKUvL2w — Bob C (@Easytime4) October 29, 2026

Βαριές κατηγορίες και αποτροπιασμός από τις δικαστικές Αρχές

Ο 34χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακούργημα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, με την επιβαρυντική περίσταση της προσωπικής χρήσης φονικού όπλου. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 26 έτη έως και ισόβια.

Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της κομητείας Όραντζ, Τοντ Σπίτσερ, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το έγκλημα, υπογραμμίζοντας πως η βία δεν αποτελεί ποτέ λύση και πως είναι πραγματικά σπαρακτικό τόσο μικρά παιδιά να αναγκάζονται να δουν τον ίδιο τους τον πατέρα να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη μέσα στο σπίτι τους.