Καλιφόρνια: «Έπιασε» τη γυναίκα του με τον εραστή της μπροστά στα παιδιά τους και τον σκότωσε με μαχαίρι

Στην πόλη Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, ένας 34χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία με σουγιά του 28χρονου εραστή της συζύγου του, όταν επέστρεψε απροειδοποίητα από τη νυχτερινή βάρδια και τους εντόπισε στο υπνοδωμάτιο δίπλα στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργήματος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ποινή έως ισόβια κάθειρξη, ενώ οι τοπικές δικαστικές αρχές εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του εγκλήματος.

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Διεθνή Νέα

Καλιφόρνια/έγκλημα
Πηγή: California Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πόλη Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, ένας 34χρονος επέστρεψε απροειδοποίητα νωρίτερα από την εργασία του και βρήκε τη σύζυγό του στο κρεβάτι με τον 28χρονο εραστή της, δίπλα στα δύο ανήλικα παιδιά τους.
  • Ο δράστης επιτέθηκε αμέσως στον αντίζηλό του με έναν σουγιά καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα ο 28χρονος, να πέσει νεκρός στο δάπεδο του δωματίου.
  • Ο 34χρονος συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κακούργημα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με χρήση φονικού όπλου, αντιμετωπίζοντας ποινή κάθειρξης από 26 έτη έως ισόβια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έντονο αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Καλιφόρνια, μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με τραγική κατάληξη. Μία μη προγραμματισμένη επιστροφή στο σπίτι,  από τη νυχτερινή βάρδια, στάθηκε η αφορμή να εκτυλιχθεί ένα αιματηρό δράμα και ένα στυγερό έγκλημα μέσα σε ένα οικογενειακό υπνοδωμάτιο, παρουσία δύο ανήλικων παιδιών.

Τα όσα ακολούθησαν εκείνα τα μοιραία λεπτά συνθέτουν το χρονικό ενός εγκλήματος πάθους που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τη New York Post, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα στην πόλη Άναχαϊμ, όταν ο 34χρονος Ισμαέλ Πινενταλόπεζ, επέστρεψε απροειδοποίητα νωρίτερα από την εργασία του.

Μπαίνοντας στην κρεβατοκάμαρα, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σκηνή που πυροδότησε την απόλυτη έκρηξη: η σύζυγός του, Γουέντι, βρισκόταν στο κρεβάτι με τον 28χρονο εραστή της, Νίκολας Γκαρσία, ο οποίος φορούσε μόνο τα εσώρουχά του. Δίπλα τους ήταν ξαπλωμένα και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας μόλις δύο και τεσσάρων ετών.

 

 

 

Ο 34χρονος επιτέθηκε αμέσως στον αντίζηλό του με έναν σουγιά, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον δράστη αιμόφυρτο και τον συνέλαβαν, ενώ ο 28χρονος κείτονταν νεκρός στο δάπεδο του δωματίου. Ευτυχώς, η σύζυγος και τα παιδιά δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες, αν και έγιναν ακούσιοι μάρτυρες της στυγερής δολοφονίας.

 

 

 

Η σιωπή της συζύγου και η μαρτυρία των γειτόνων

Τις ημέρες που ακολούθησαν το αποτρόπαιο συμβάν, η σύζυγος εθεάθη να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης κάνοντας ψώνια με τα δύο παιδιά της, φαινομενικά ανέκφραστη και χωρίς να εξωτερικεύει συναισθήματα για τη συντριβή της οικογένειάς της. Αρνήθηκε πεισματικά να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση, ξεκόβοντας κάθε συζήτηση με τη φράση:

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό». Την ίδια στάση κράτησε και ο 20χρονος αδελφός της, δηλώνοντας πως ούτε εκείνος επιθυμεί να αναφερθεί στο περιστατικό.

Στον αντίποδα, οι γείτονες της οικογένειας εμφανίζονται συγκλονισμένοι, εκφράζοντας λόγια εκτίμησης για τον φερόμενο ως δράστη. Όπως περιέγραψε μια ηλικιωμένη γειτόνισσα, ο Πινενταλόπεζ, ήταν ένας ευγενικός και πράος άνθρωπος, ο οποίος εργαζόταν σκληρά τις νύχτες ώστε να μπορεί να φροντίζει τα παιδιά την ημέρα, την ώρα που εργαζόταν η μητέρα.

Όλοι στη γειτονιά τον θυμούνται ως έναν στοργικό πατέρα, που έκανε συνεχώς βόλτες με τα παιδιά του.

 

 

 

Βαριές κατηγορίες και αποτροπιασμός από τις δικαστικές Αρχές

Ο 34χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακούργημα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, με την επιβαρυντική περίσταση της προσωπικής χρήσης φονικού όπλου. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 26 έτη έως και ισόβια.

Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της κομητείας Όραντζ, Τοντ Σπίτσερ, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το έγκλημα, υπογραμμίζοντας πως η βία δεν αποτελεί ποτέ λύση και πως είναι πραγματικά σπαρακτικό τόσο μικρά παιδιά να αναγκάζονται να δουν τον ίδιο τους τον πατέρα να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη μέσα στο σπίτι τους.

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