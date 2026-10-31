Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη – 5 συλλήψεις

Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, βρίσκονται πλέον πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που ειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες, αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Παριστάνοντας επαγγελματίες όπως λογιστές και τραπεζικούς υπαλλήλους, οι δράστες εκμεταλλεύονταν την αναστάτωση των θυμάτων τους για να υφαρπάξουν τις οικονομίες τους.

Η αποκαλυπτική δράση του κυκλώματος και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη των συλληφθέντων, αποτυπώνονται αναλυτικά στη σχετική δικογραφία.

Το χρονικό των συλλήψεων και οι κατηγορίες

Συνελήφθησαν χθες (30-10-2026), πέντε άτομα μέλη εγκληματικής συμμορίας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους.

Η απάτη με τον «λογιστή» στην Καβάλα

Σύμφωνα με την αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης (29-10-2026) άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα στην Καβάλα, προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα αποφυγής προστίμου από την εφορία, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο σπίτι της, χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία όπως διακριβώθηκε παρελήφθησαν στη συνέχεια από δύο άτομα- μέλη της συμμορίας που μετέβησαν στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Το δεύτερο χτύπημα και η αποτυχημένη απόπειρα

Το απόγευμα της Παρασκευής (30-10-2026), άγνωστος προσποιούμενος τον τραπεζικό υπάλληλο επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη την οποία έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή, τα οποία όπως προέκυψε θα παρέδιδε σε μία γυναίκα που μετέβη στην οικία της για την παραλαβή τους, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει καθώς έγινε αντιληπτή από συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και τράπηκε σε φυγή.

Ο εντοπισμός του οχήματος και οι πρώτες συλλήψεις

Μετά από έρευνες και αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν χθες (30/10/2026), έναν άνδρα και μία γυναίκα μέλη της συμμορίας, τους οποίους εντόπισαν να επιβαίνουν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη περίπτωση απάτης.

Τα «ορμητήρια» στη Θεσσαλονίκη και το συντονισμένο μπλόκο

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τους Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας και Καλαμαριάς συνέλαβαν τρία ακόμη μέλη της εγκληματικής συμμορίας την ίδια ημέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε, οι φερόμενοι δράστες εκμίσθωναν διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια για να μεταβαίνουν σε διάφορες πόλεις προκειμένου να εισπράττουν χρήματα από απάτες σε βάρος πολιτών.

Ανάκτηση των κλοπιμαίων και ποινική δίωξη

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν σε διαμέρισμα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπάσει και το σύνολο των χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην δικαιούχο τους. Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας.