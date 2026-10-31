Τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Σε τέσσερις προσαγωγές και τη σύλληψη ενός άντρα για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια πορείας αναρχικών στο κέντρο της Αθήνας.

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Κοινωνία

πορεία, το κέντρο της Αθήνας, Κυριάκος Ξυμητήρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τέσσερις προσαγωγές και μία σύλληψη για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια πορείας στο κέντρο της Αθήνας.
  • Λόγω της κινητοποίησης έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος πλέον λειτουργεί κανονικά.
  • Η πορεία πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο Κυριάκος Ξυμητήρης.

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Σε τέσσερις προσαγωγές και μια σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία σήμερα κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν αναρχικοί στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας άντρας για παραβίαση του νόμου περί βεγγαλικών.

Λόγω της πορείας στις 12 το μεσημέρι έκλεισε με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος πλέον λειτουργεί κανονικά.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, από την οποία έχασε τη ζωή του ο αναρχικός Κυριάκος Ξυμητήρης.

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