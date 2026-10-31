Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0: Οι Μπλε «βύθισαν» κι άλλο τους Κόκκινους Διάβολους

Η Τσέλσι «βύθισε» ακόμη πιο βαθιά στην κρίση τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς τη νίκησε με 2-0 στο σημερινό ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 9η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο προέρχονταν από την εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα (από την Τότεναμ) και τον αποκλεισμό στο League Cup (από τη Λίβερπουλ στα πέναλτι), αλλά ανασυντάχθηκε και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά οι «κόκκινοι διάβολοι» συμπλήρωσαν πια δύο μήνες και ένατο ματς χωρίς νίκη και παραμένουν μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Μάικλ Κάρικ αποδείχθηκε… εφτάψυχος μέχρι τώρα, αλλά πλέον κανείς δεν μπορεί να τον στηρίξει και αναμένεται να περάσει την πόρτα της εξόδου από το «Ολντ Τράφορντ».

Η ειρωνία είναι πως η Γιουνάιτεντ έκανε στο πρώτο 45λεπτο ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα χάνοντας μοναδικές ευκαιρίες. Στην επανάληψη όμως ο Μόργκαν Ρότζερς έδειξε γιατί είναι ο ακριβότερος Αγγλος ποδοσφαιριστής, μετά τη μεταγραφή του από την Αστον Βίλα το καλοκαίρι αντί 137 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας το σκορ με ατομική προσπάθεια στο 50ό λεπτό.

Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στο 63′ όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες ανέτρεψε τον Φοφανά και αντίκρισε τη 2η κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Κόουλ Πάλμερ δεν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι και η Τσέλσι ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50′ Ρότζερς, 63′ πεν. Πάλμερ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 31/10

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 31/10

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 31/10

Χαλ-Ιπσουιτς 31/10

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 31/10

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 31/10

Αστον Βίλα-Φούλαμ 31/10

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11

Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21

Άρσεναλ 21

Μπράιτον 16

Τσέλσι 16 -9αγ.

Λίβερπουλ 15

Μπρέντφορντ 11

Λιντς 11

Νιούκαστλ 11

Άστον Βίλα 11

Χαλ 10

Έβερτον 10

Ίπσουιτς 10

Μπόρνμουθ 9

Τότεναμ 9

Φούλαμ 8

Μάντσεστερ Γ. 7 -9αγ.

Κρίσταλ Πάλας 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Κόβεντρι 6

Σάντερλαντ 5