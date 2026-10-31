Ιράν – Αραγτσί: «Δεν υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς – Οι όροι μας είναι ξεκάθαροι»

Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Παρά τις συζητήσεις στην Τεχεράνη για την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς προς τον Μόχσεν Ρεζάι, η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες, την ώρα που καταγράφονται αντικρουόμενες αναφορές, για το περιεχόμενο της αμερικανικής πρωτοβουλίας.

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Διεθνή Νέα

Ο Αμπάς Αραγτσί
Πηγή: Iranpress
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.
  • Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
  • Δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Βανς πρότεινε επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε λέγοντας, «ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών».

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Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

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«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

 

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Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη, συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

 


Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.

 

Οι⁠ New York Times και η Wall ⁠Street ⁠Journal, έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε λέγοντας, «ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών».

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