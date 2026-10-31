Ιράν – Αραγτσί: «Δεν υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς – Οι όροι μας είναι ξεκάθαροι»

Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.
«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi told Al Jazeera that Tehran does not deny the economic pressure but will not surrender or abandon its dignity.
He said no meeting with U.S. officials is planned.
https://t.co/c17g8BIqNA
— Clash Report (@clashreport) October 31, 2026
Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη, συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says Tehran reviewed US Vice President JD Vance’s message in high-level meetings and welcomes broader dialogue, but added that no US meeting is currently planned until conditions are accepted to determine direct or indirect talks https://t.co/hgoGYxBDBb
— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 31, 2026
Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.
BREAKING 🇮🇷🇺🇸🇶🇦: Qatari mediators have arrived back in Tehran with a renewed proposal issued by JD Vance to talk directly with the Iranian security chief to revive peace in the region.
– The U.S. is rapidly building pressure on Tehran to immediately halt its missile programs and reopen the Strait of Hormuz by sending more aircraft, munitions, refueling tankers, and military assets.
— RKM (@rkmtimes) October 31, 2026
United states of Israel wants the entire region in chaos
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi Our forces will deliver a devastating blow to anyone who dares to attack our country, and there are no red lines anymore https://t.co/0mFydLFaql
— MagicalM (@MagicalM99ut) October 31, 2026
Οι New York Times και η Wall Street Journal, έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε λέγοντας, «ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών».