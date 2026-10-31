Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συλλογικού πένθους, η Ισπανία αποχαιρέτησε τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα του Τολέδο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους.

Την ώρα που η τοπική κοινωνία μετρά τις πληγές της και οι οικογένειες θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους, η τραγωδία μετατρέπεται ραγδαία σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να βάλλει ευθέως κατά της κυβέρνησης και να ζητά άμεση απόδοση ευθυνών.

Ράγισαν καρδιές στην επιμνημόσυνη δέηση

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας El Pais, η εκκλησία της Ούρδα, αποδείχθηκε πολύ μικρή για να χωρέσει το πλήθος των πολιτών που συνέρρευσαν για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στα θύματα.

Πέρα από τους εκπροσώπους των Αρχών, δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στον χώρο, ενώ όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στο εσωτερικό του ναού παρακολούθησαν τη λειτουργία από τον προαύλιο χώρο, εμφανώς συγκινημένοι. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν τόσο έντονη που τουλάχιστον δύο άτομα λιποθύμησαν κατά τη διάρκεια της τελετής.

Los vecinos de Urda se vuelcan en la misa funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario https://t.co/plUv0Eq8ne — EL MUNDO (@elmundoes) October 31, 2026

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, απηύθυνε έκκληση «όλοι οι Ισπανοί να ενωθούν γύρω από τον πόνο» των οικογενειών, εξαίροντας παράλληλα την άμεση και συγκινητική ανταπόκριση των πολιτών που έσπευσαν να δώσουν αίμα και να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο.

Η κατάσταση των τραυματιών και οι γραμμές υποστήριξης

Σύμφωνα με πηγές της περιφερειακής κυβέρνησης, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Καστίλης-Λα Μάντσα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, με τον αριθμό των νοσηλευόμενων τραυματιών να μειώνεται στους 34. Για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των συγγενών και του κοινού, οι σιδηροδρομικές εταιρείες ενεργοποίησαν έκτακτες τηλεφωνικές γραμμές: η Renfe έθεσε στη διάθεση των πολιτών τον αριθμό 900 10 10 20, ενώ η Iryo λειτουργεί τη γραμμή 900 001 403.

Καθώς η κοινωνία προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ της απώλειας, το κλίμα οδύνης δίνει τη θέση του σε έντονες πολιτικές αναταράξεις, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης στρέφουν τα πυρά τους προσωπικά κατά του υπουργού Μεταφορών και του πρωθυπουργού.

Σφοδρή επίθεση από το Λαϊκό Κόμμα (PP)

Το Λαϊκό Κόμμα εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, κατηγορώντας τον ότι αναζητά έναν «αποδιοπομπαίο τράγο» για να αποποιηθεί τις ευθύνες της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής γραμματέας Οικονομικών, Στέγασης και Υποδομών του κόμματος, Χουάν Μπράβο, αξίωσε μια συνολική αναθεώρηση της διαχείρισης των σιδηροδρόμων «που θα ανακτήσει την κουλτούρα της ασφάλειας».

Παράλληλα, ο κ. Μπράβο έθεσε στο στόχαστρο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας πως από τη στιγμή που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είναι «ανεκτό» για τη χώρα να σημειώνονται δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα στην ίδια χρονιά, οφείλουν να υπάρξουν απτές «συνέπειες».

Footage of the train accident in #Spain that killed over 70 people https://t.co/UiZ9AV6hHX — Kashmir News Trust༝ (@newsagencyknt) October 30, 2026

Ο αξιωματούχος του PP πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους περιφερειακούς υπουργούς των κοινοτήτων όπου κυβερνά η παράταξή του, οι οποίοι εξέφρασαν την εντονότατη ανησυχία τους για την κατάσταση του δικτύου.

Απαίτηση παραίτησης από το Frente Amplio

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Frente Amplio, αξιώνοντας την άμεση παραίτηση του υπουργού Μεταφορών. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματος για το Κογκρέσο στη Μαδρίτη, Εμίλιο Ντελγάδο —συντασσόμενος με τη σχετική τοποθέτηση της υποψήφιας για την προεδρία, Άντα Κολάου, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του κ. Πουέντε ως ένα «πρώτο απαραίτητο βήμα, το οποίο οφείλει να οδηγήσει σε έναν σοβαρό διάλογο γύρω από το σιδηροδρομικό σύστημα».

Ο κ. Ντελγάδο υπογράμμισε ότι είναι «απολύτως απαράδεκτο» να καταγράφονται δύο σοβαρά σιδηροδρομικά συμβάντα, σε Αδαμούθ και Ούρδα, μέσα στον ίδιο χρόνο, γεγονός που καθιστά τον αναστοχασμό επιβεβλημένο. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να μετακυλίει τις ευθύνες στους εργαζόμενους, οι οποίοι καταγγέλλουν επανειλημμένα εξαντλητικές βάρδιες που αγγίζουν ακόμη και τις 12 ώρες καθημερινά.

🔴SPAIN 🇪🇸| Another rail accident in Spain, on the high-speed line between Los Yébenes and Urda : an #Iryo train and an #AVE train have collided near Toledo. Witnesses report several casualties. Firefighters, civil protection services, and medical helicopters are on the scene. https://t.co/J89nLzBxDm — Nanana365 (@nanana365media) October 28, 2026

Σε δίνη αμφισβήτησης ο Σάντσεθ

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα θλίψης, οργής και ανασφάλειας μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους. Η νέα τραγωδία, μόλις εννέα μήνες μετά τη φονική σύγκρουση τρένων κοντά στην Κόρδοβα, έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δέχεται έντονες πιέσεις και επικρίσεις για τους χειρισμούς της.

Το δυστύχημα έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, εντείνοντας την ήδη υπάρχουσα δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Νέο πλήγμα στην εμπιστοσύνη των Ισπανών στους σιδηροδρόμους

Σύμφωνα με το BBC, η είδηση που κυριάρχησε στην Ισπανία αυτή την εβδομάδα ήταν σοκαριστική, αλλά ταυτόχρονα οδυνηρά γνώριμη: ένα ακόμη δυστύχημα στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τις περιοχές νότια της πρωτεύουσας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

Έχουν περάσει μόλις εννέα μήνες από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Κόρδοβα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Τώρα, 69 σοροί έχουν ανασυρθεί στην κεντρική Ισπανία, από τα συντρίμμια των συρμών που διασκορπίστηκαν κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών και κατέληξαν σε μια πλαγιά.

Για τις οικογένειες των θυμάτων, πρόκειται για μια ανείπωτη προσωπική τραγωδία. Παράλληλα, όμως, αποτελεί μια εθνική καταστροφή, η οποία έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών τόσο στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας όσο και στην κυβέρνηση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Όλα αυτά συμβαίνουν μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ο ίδιος προκήρυξε.

Ο Πέδρο Σάντσεθ βρισκόταν ήδη αντιμέτωπος με τη λαϊκή δυσαρέσκεια εξαιτίας καταγγελιών για διαφθορά, αλλά και του αυξανόμενου κόστους στέγασης.

🚨 Tragic train accident in Spain, with 69 lives lost! 💔 @grok How exactly did this horrific accident happen? What caused the two trains to collide? Explain the full story! https://t.co/CmRaRw9SES — Uday Kumar Roy 🇮🇳 (@udaykumarroy) October 31, 2026

Οι ευθύνες για το δυστύχημα και η απάντηση της κυβέρνησης

Η επίσημη έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο μόλις ξεκίνησε, ωστόσο η κυβέρνηση έσπευσε να αναλάβει τον έλεγχο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την τραγωδία.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά τη σύγκρουση, ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, άρχισε να αφήνει να εννοηθεί ότι για το δυστύχημα ευθύνεται «ανθρώπινο λάθος», επιχειρώντας να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την ευθύνη από την κυβέρνηση.

Την Παρασκευή, εμφανίστηκε για δεύτερη φορά ενώπιον των δημοσιογράφων, προκειμένου να παρουσιάσει όσα χαρακτήρισε «αντικειμενικά στοιχεία» για το δυστύχημα και να απαντήσει στο κύμα επικρίσεων που δέχεται η κυβέρνηση.

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) συγκαταλέγεται σε εκείνους που ζητούν την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα «ηθικής» και «δεοντολογικής» τάξης.

Ωστόσο, αφού εξέφρασε τη «βαθιά οδύνη και τη θλίψη» του για τα θύματα, ο Πουέντε πέρασε στην αντεπίθεση.

Απέρριψε τις αναφορές περί χρόνιας υποχρηματοδότησης των σιδηροδρομικών υποδομών και επέμεινε ότι το σύστημα σηματοδότησης και ασφάλειας των ισπανικών σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, γνωστό ως LZB, ούτε παρωχημένο είναι ούτε ανεπαρκές. Όπως σημείωσε, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται και στη Γερμανία και την Αυστρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα έχει ήδη παρουσιάσει 170 αστοχίες στην Ισπανία από την αρχή του έτους. Ωστόσο, χαρακτήρισε τον αριθμό αυτό «φυσιολογικό», υποστηρίζοντας ότι κινείται περίπου στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

🎙️ Page traslada sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente de Urda en la misa funeral a la que no han asistido ni Sánchez ni sus ministros: «Lo único que planteo es que un día como hoy se reúnan todos los españoles en torno al dolor». https://t.co/tKGxbQ9KDn — okdiario.com (@okdiario) October 31, 2026

Τα ανθρώπινα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορά όσα συμβαίνουν όταν το σύστημα παρουσιάζει βλάβη και ο έλεγχος της σιδηροδρομικής γραμμής περνά σε χειροκίνητη λειτουργία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπουργός επισήμανε μια σειρά ανθρώπινων λαθών, τα οποία είχαν καταστροφικές συνέπειες.

Καθοριστικής σημασίας ήταν το γεγονός ότι, σε κάποια στιγμή, ένας ελεγκτής κυκλοφορίας έδωσε εντολή σε ακινητοποιημένο τρένο να ξεκινήσει και του επέτρεψε να συνεχίσει την πορεία του με ταχύτητα έως και 160 χιλιομέτρων την ώρα, παρότι ένας δεύτερος συρμός παρέμενε ακινητοποιημένος μπροστά του, πάνω στην ίδια γραμμή.

Ο κίνδυνος της επικείμενης σύγκρουσης ήταν εμφανής τόσο από τις ηχητικές επικοινωνίες όσο και από τις μεγάλες οθόνες στο κέντρο ελέγχου της Μαδρίτης.

«Λειτουργούσαν. Ελέγξαμε. Μπορούσαν να δουν τι συνέβαινε», επιβεβαίωσε ο Πουέντε. Ωστόσο, το τρένο που βρισκόταν σε κίνηση δεν έλαβε ποτέ εντολή να σταματήσει.

«Δεν είμαι δικαστής… Αυτά, όμως, είναι τα γεγονότα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν προτίθεται να αναλάβει ο ίδιος την προσωπική και πολιτική ευθύνη, υποβάλλοντας την παραίτησή του, ο Πουέντε απάντησε ότι καθήκον του είναι, αντιθέτως, να παραμείνει στη θέση του υπουργού.

«Θα αναλάβω τις ευθύνες μου, θα δώσω εξηγήσεις και θα αποσαφηνίσω όσα συνέβησαν», ανέφερε. «Θα εξετάσω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη όσων επιθυμούν να ταξιδεύουν με το τρένο και να αισθάνονται ήρεμοι και ασφαλείς», τόνισε. Ωστόσο, θα χρειαστούν πολλά για να πειστούν οι Ισπανοί πολίτες.

Το προηγούμενο δυστύχημα στην Κόρδοβα και η κρίση εμπιστοσύνης

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα εξαιρετικά σοβαρό δυστύχημα, αλλά για το δεύτερο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», επισημαίνει ο Πάκο Κάμας, από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos.

Η έρευνα για το δυστύχημα του Ιανουαρίου στην Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες εκθέσεις κάνουν λόγο για ρωγμή στις σιδηροδρομικές ράγες. Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό από τη σύγκρουση που σημειώθηκε τώρα.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις είναι παρόμοιες.

«Καταστρέφεται η εμπιστοσύνη των πολιτών όχι μόνο στους σιδηροδρόμους, αλλά και στους θεσμούς γενικότερα», προειδοποιεί ο Κάμας. «Και στην Ισπανία, όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, γνωρίζουμε ότι οι πολίτες στρέφουν την ευθύνη προς την κυβέρνηση», επεσήμανε.

Διαφθορά, στεγαστική κρίση και πολιτική φθορά για τον Σάντσεθ

Για την κυβέρνηση Σάντσεθ, πρόκειται για την τελευταία εξέλιξη σε μια αλληλουχία κρίσεων που μοιάζει να μην έχει τέλος.

Οι καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος στενών συγγενικών προσώπων του πρωθυπουργού εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο, αν και οι εμπλεκόμενοι τις αρνούνται.

Στη συνέχεια, το φετινό καλοκαίρι, σημειώθηκε ξαφνική αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, κυρίως από τη δεξιά, να εξαπολύσουν κατηγορίες περί ανικανότητας και ανεπαρκούς χρηματοδότησης.

Αργότερα, ένα βίντεο που έδειχνε μια ηλικιωμένη γυναίκα να απομακρύνεται διά της βίας από το σπίτι της έγινε viral, προκαλώντας διαδηλώσεις στους δρόμους. Ήταν τότε που ο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Οι πιθανότητές του να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση έμοιαζαν ήδη περιορισμένες, ακόμη και πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τώρα, έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Deadly train crash in Spain sparks mass unrest Violent protests have erupted in Madrid following a railway disaster that claimed the lives of 69 people. Crowds gathered outside the Ministry of Transport, demanding the resignations of Prime Minister Pedro Sanchez and Minister of Transport Oscar Puente. Protesters chanted slogans, overturned trash bins, and lit fires. Police responded by using tear gas and rubber bullets against the crowd. The tragedy occurred near Toledo, where a Renfe train collided with an Iryo train that had come to a stop on the tracks. An audio recording from the dispatch center has surfaced, revealing a catastrophic error by the operators: they failed to warn the driver of the approaching train about a safety system failure and the fact that another train was stopped ahead. A period of national mourning has been declared, and flags across the country are flying at half-mast. Rescue workers continue to clear the twisted wreckage at the scene, where the number of casualties has exceeded one hundred. — China Army Observer (@ChinaArmyObs) October 29, 2026

Προβάδισμα για τη Δεξιά στις δημοσκοπήσεις

Οι περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις έφερναν πρώτο το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με το ακροδεξιό κόμμα Vox.

«Σχεδόν στο 95% των προσομοιώσεων που έχουμε πραγματοποιήσει, τα δύο κόμματα εξασφαλίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία», εξηγεί ο καθηγητής Πάμπλο Σιμόν από το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης.

Ο Σάντσεθ, ωστόσο, είχε ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία με θετικό πρόσημο, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους αδιάφορους ή αναποφάσιστους ψηφοφόρους, ώστε να προσέλθουν στις κάλπες και να στηρίξουν τους Σοσιαλιστές.

Ξαφνικά, όμως, το κλίμα άλλαξε.

«Έχουν χάσει ολοκληρωτικά τον έλεγχο της ατζέντας και του συναισθηματικού κλίματος αυτής της προεκλογικής εκστρατείας», σημειώνει ο Σιμόν. «Πλέον, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Επικρατεί μια γενικευμένη αίσθηση παρακμής, η αίσθηση ότι η χώρα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Μια κατάσταση βαθιάς απογοήτευσης», αναφέρεται.

Φόβος και οργή στους δρόμους – Τι λένε οι πολίτες

Υπάρχει, όμως, και οργή. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί μικρές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, με πρωτοβουλία ακροδεξιών ομάδων, ενώ μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται σε επιφυλακή για το Σαββατοκύριακο, ενόψει του ενδεχομένου νέων επεισοδίων, μετά από καλέσματα που οργανώθηκαν μέσω του Διαδικτύου.

Στο Τολέδο, η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη και η ανησυχία διάχυτη.

«Ταξιδέψαμε όλοι σιωπηλοί και πολύ στενοχωρημένοι», λέει η Παλόμα, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, μόλις έχει φτάσει με ένα τρένο που ήταν σχεδόν άδειο.

Παραδέχεται ότι πλέον φοβάται να χρησιμοποιήσει το δίκτυο υψηλής ταχύτητας και ότι είναι οργισμένη με την κυβέρνηση.

«Αυτό το δυστύχημα θα αλλάξει εντελώς την ψήφο όλων μας. Θα μετακινηθούμε από την Αριστερά προς τη Δεξιά. Εξαιτίας όλων όσων έχουν συμβεί», δηλώνει.

Η Λουσία χρησιμοποιεί καθημερινά το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE για να μεταβεί στη Μαδρίτη και παραδέχεται ότι και η ίδια αισθάνεται πλέον φόβο.

«Εδώ επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος. Όμως, έχουν σημειωθεί πλέον δύο δυστυχήματα με περισσότερους από 100 νεκρούς συνολικά», λέει. «Η κατάσταση στη χώρα είναι πραγματικά πολύ άσχημη. Κάτι πρέπει να αλλάξει», τονίζει.

Βαρύ το κλίμα έπειτα από την ταυτοποίηση των σορών

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 36 σοροί, ενώ 27 οικογένειες, έχουν ήδη ενημερωθεί. Ωστόσο, η αγωνία για τους αγνοούμενους παραμένει, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται ανάμεσα στα συντρίμμια, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν βιολογικό υλικό και κάθε πιθανό ίχνος που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό τους.

Κάτοικοι περιέγραψαν το δυστύχημα ως μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, κάνοντας λόγο για προβλήματα στη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή. Όπως ανέφεραν, τόσο κάτοικοι της περιοχής όσο και μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις ελλείψεις και τις δυσλειτουργίες, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να εισακουστούν οι προειδοποιήσεις τους.

Παράλληλα, συλλυπητήρια επιστολή προς τις οικογένειες των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας απέστειλε ο Πάπας Λέων, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.