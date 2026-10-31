Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον βασανισμό του

Την ενοχή των πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγγου στις 14 Ιουνίου 2020 στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ως προς την κατηγορία του βασανισμού εντός του περιπολικού το οποίο τον μετέφερε στο Α.Τ. Βόλου, η κατηγορία μετατράπηκε σε απλή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, για την οποία οι κατηγορούμενοι έμειναν ατιμώρητοι καθώς για τα αδικήματα απαιτούνταν έγκληση η οποία δεν είχε υποβληθεί.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας αναφορικά με τα περιστατικά της 14ης Ιουνίου 2020 στον Βόλο, τόσο κατά τη μεταφορά του με περιπολικό όσο και μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση, είχε προτείνει την ενοχή για επικίνδυνη σωματική βλάβη ως προς τις πράξεις μέσα στην αστυνομική υπηρεσία. Για τα περιστατικά κατά τη μεταφορά με το περιπολικό, πρότεινε την ενοχή των εμπλεκομένων, με εξαίρεση τον κατηγορούμενο που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η εισαγγελέας πρότεινε να κριθούν όλοι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ένοχοι και για έκθεση σε κίνδυνο, με το σκεπτικό ότι όφειλαν να μεταφέρουν τον Βασίλη Μάγγο στο νοσοκομείο ή να του παράσχουν βοήθεια.

«Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία»

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου Γιάννης Μάγγος, σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση του δικαστηρίου αναφέρει:

Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία. Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για βασανιστήρια. Το κίνημα και η κοινωνία τον κράτησε και θα τον κρατάει πάντα ψηλά. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΠΑΡΩΝ