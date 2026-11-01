Τη Βόρεια Κορέα βλέπει το FBI πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων

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Το FBI υποστήριξε χθες Σάββατο πως η Βόρεια Κορέα βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance κατά την οποία εκλάπησαν κεφάλαια ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδικότερα, το FBI ανέφερε πως για την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση ευθύνονται χάκερ της ομάδας TraderTraitor που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Σημείωσε πως διαπίστωσε ότι μέλη της συγκεκριμένης ομάδας επιχείρησαν να μετατρέψουν κλεμμένα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα ethereum, προβλέποντας πως θα ακολουθήσουν ανάλογες ενέργειες.

Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα Binance ανακοίνωσε πως αναπλήρωσε το 90% των πόρων που εκλάπησαν. Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) με μικρότερη ρευστότητα, κάτι που σημαίνει ότι η απόκτησή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο.

«Έχουμε αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων»

«Έχουμε αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και δεσμευόμαστε πως θα καλύψουμε το υπόλοιπο 10%. Οι χρήστες μας δεν θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος αυτού του περιστατικού», διαβεβαίωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ.

Η κυβερνοεπίθεση θεωρείται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η παραβίαση μπορεί να άρχισε από χακαρισμένο λάπτοπ που ανήκει σε έναν από τους μηχανικούς της πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα από τα συστήματά της και να προχωρήσουν σε παράνομες αναλήψεις, σύμφωνα με την Binance.

Δοκιμή σημαντικού οπλικού συστήματος

Στο μεταξύ, το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε πως ερευνητικά ινστιτούτα αμυντικής τεχνολογίας προχώρησαν σε δοκιμή ενός σημαντικού οπλικού συστήματος.

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή είχε ως στόχο «να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα και η ισχύς μιας κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς, η οποία προορίζεται για τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους».

Κατά τη δοκιμή διαπιστώθηκε ότι μια κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς «τύπου 2» μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή-στόχο έκτασης 120 έως 130 στρεμμάτων, όπως ανέφερε το πρακτορείο.

Αξιωματούχος της διοίκησης πυραύλων της Βόρειας Κορέας ανέφερε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως οι κεφαλές με πυρομαχικά διασποράς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας θα έχουν στη διάθεσή τους όλους τους τύπους αυτών των βομβών, σύμφωνα με το KCNA.

Σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ προχώρησε τις τελευταίες εβδομάδες σε αρκετές πυραυλικές δοκιμές, ενώ διοργάνωσε έκθεση με παρουσίαση διαφόρων τύπων drones.

Την Πέμπτη, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περίπου δέκα βαλλιστικούς πυραύλους από την ανατολική ακτή της προς τη θάλασσα, ανήμερα της επίσκεψης του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς ,στη Νότια Κορέα.