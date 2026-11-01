Τραμπ για Μπολσονάρου: «Μπορεί να παραμείνει στις ΗΠΑ όσο το επιθυμεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο πως ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος κατέφυγε στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μπορεί να παραμείνει στη χώρα «όσο το επιθυμεί».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον γερουσιαστή Μπολσονάρου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ατλάντα, ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στη φυγή του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας»

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής είχε δηλώσει την Παρασκευή πως αναχώρησε οικογενειακώς από τη Βραζιλία για να αποφύγει τη δίωξη. Σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Instagram, ανέφερε ότι τη Δευτέρα – μετά την επίσκεψη στον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό – η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι του αφαιρούνται τα διαβατήρια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», υποστήριξε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος δεν αναγνώρισε την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λούλα στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έκανε λόγο για «εκλογική νοθεία», παρά τις διαψεύσεις τόσο από το ίδιο του το κόμμα όσο και από τη δικαιοσύνη. Προέβλεψε ότι η Βραζιλία θα «χρεοκοπήσει» υπό τον Λούλα και δήλωσε έτοιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας. «Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», δήλωσε με νόημα.