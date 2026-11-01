ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ τη νύχτα του Halloween

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Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, στην πόλη Νιούαρκ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (31/10), την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Halloween. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό κεντρικού δρόμου και το πανεπιστήμιο εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τη φοιτητική κοινότητα.

Σύμφωνα με το NBC10 Philadelphia, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:13 τοπική ώρα, στη διασταύρωση της East Main Street με την Choate Street, σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία του Νιούαρκ ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Έκτακτη ειδοποίηση από το πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ ενεργοποίησε το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης στις 23:29, ενημερώνοντας φοιτητές και προσωπικό για την αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το NBC10, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε πλήθος ανθρώπων να τρέχει κατά μήκος της Main Street, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν το σημείο, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα.

Αποκλείστηκε η Main Street – Τι ανακοίνωσε η αστυνομία

Σύμφωνα με το CBS Philadelphia, η αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό της Main Street, από τη Library Avenue έως την Academy Street, ζητώντας από οδηγούς και πεζούς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Νιούαρκ ανέφερε ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια που να συνδέεται με το περιστατικό.

🚨 BREAKING: Shooting on Main Street next to the University of Delaware campus on Halloween night. Newark Police say shots were fired at Main and Choate Street around 11:13 PM ET. https://t.co/Cv5GrkXTU0 — Patriot (@_Patriot1776Q_) November 1, 2026

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες, ούτε έχουν ανακοινώσει συλλήψεις.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.