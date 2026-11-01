Διπλή ενίσχυση για τους συνταξιούχους: Το επίδομα των 400 ευρώ και οι αυξήσεις για το 2027 – Ποιοι ωφελούνται

Διπλή μόνιμη «ανάσα» στα εισοδήματά τους θα έχουν εκατομμύρια συνταξιούχοι τους επόμενους δύο μήνες: τον Νοέμβριο πιστώνεται η αυξημένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ και τον Δεκέμβριο παίρνουν σειρά οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027. Το συνολικό δημοσιονομικό πακέτο αγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ και περιλαμβάνεται ήδη στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Το πρώτο μέτρο προβλέπει την αναπροσαρμογή της ετήσιας μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης στα 400 ευρώ (από 300 ευρώ), η οποία θα πιστωθεί εντός Νοεμβρίου. Το δεύτερο σκέλος αφορά στην αύξηση των συντάξεων κατά 2,8% με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027, ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τις καταβολές του Δεκεμβρίου. Η εν λόγω αναπροσαρμογή συμπαρασύρει προς τα πάνω επτά διακριτές κατηγορίες παροχών και συνταξιοδοτικών ορίων, όπως τις κύριες συντάξεις, την εθνική σύνταξη, τις συντάξεις χηρείας, καθώς και τις συντάξεις του πρώην ΟΓΑ.

Τα 400 ευρώ και οι 2,2 εκατ. δικαιούχοι

Η αρχή των κυβερνητικών παρεμβάσεων γίνεται εντός Νοεμβρίου με την καταβολή της αναπροσαρμοσμένης ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ, ποσό που πιστώνεται καθαρό στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων, το δίχτυ προστασίας καλύπτει όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, συνταξιούχους χηρείας από 60 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επέκταση της περιμέτρου των ωφελουμένων, καθώς προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό στους 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 879 εκατ. ευρώ.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις του 2027

Στο επίκεντρο του δεύτερου κύματος παρεμβάσεων τίθεται η ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων για το 2027, με ωφελούμενους περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η αύξηση προσδιορίζεται στο 2,8% -ως μαθηματικός μέσος όρος του πληθωρισμού και του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης- με το σχετικό δημοσιονομικό κονδύλι να αγγίζει τα 807 εκατ. ευρώ. Τα ποσά θα πιστωθούν τον Δεκέμβριο μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό που αποτυπώνεται στο προσχέδιο, οι αυξήσεις θα δοθούν χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Πρόκειται για παρέμβαση που διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων οι οποίοι θα δουν πραγματική αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Οι επτά κατηγορίες συντάξεων που επηρεάζονται

Η ετήσια αναπροσαρμογή του 2,8% δεν περιορίζεται στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Επηρεάζει επίσης το ύψος της εθνικής σύνταξης, τις νέες απονομές και σειρά κατώτατων και ανώτατων συνταξιοδοτικών ορίων.

Συγκεκριμένα, οι επτά κατηγορίες στις οποίες προβλέπονται αναπροσαρμογές είναι οι ακόλουθες: