Binance: Επαναφέρει τις αναλήψεις μετά τη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία – Κλάπηκαν 6,3 δισ. δολάρια

Την επανέναρξη των αναλήψεων κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσε την Κυριακή (1/11) η Binance, μετά την κυβερνοεπίθεση κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καλύψει το 95% των απωλειών, χρησιμοποιώντας δικά του κεφάλαια, ενώ το FBI απέδωσε την επίθεση σε ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.
Σύμφωνα με το Reuters, η Binance ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση επανέναρξης των αναλήψεων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 08:00 και 11:00 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.
Η διαδικασία θα αφορά αρχικά 15 κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων τα bitcoin, ether, XRP και dogecoin.
Κάλυψε το 95% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων με δικά της κεφάλαια
Η Binance γνωστοποίησε ότι έχει αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν, προχωρώντας σε αγορές κρυπτονομισμάτων με εταιρικά κεφάλαια.
Συνολικά, το ανταλλακτήριο υποστηρίζει ότι έχει καλύψει το 95% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το υπόλοιπο 5% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ρευστότητα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την άμεση αγορά τους στις απαιτούμενες ποσότητες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλήρης αντικατάστασή τους ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.
Το FBI δείχνει χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα
Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία FBI ανακοίνωσε το Σάββατο (31/10) ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.
Πρόκειται για ομάδα κυβερνοεγκληματιών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, δρα με κρατική υποστήριξη.
Η κλοπή των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιγράφεται ως η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία, αναδεικνύοντας τις τεράστιες οικονομικές διαστάσεις που μπορούν να αποκτήσουν οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων.
Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, επιχειρεί πλέον να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία των αναλήψεων και την πρόσβαση των πελατών στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία τους.