Binance: Επαναφέρει τις αναλήψεις μετά τη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία – Κλάπηκαν 6,3 δισ. δολάρια

Η Binance ανακοίνωσε την επανέναρξη των αναλήψεων κρυπτονομισμάτων μετά από κυβερνοεπίθεση κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο έχει ήδη καλύψει με δικά του κεφάλαια το 95% των απωλειών, ξεκινώντας σταδιακά τη διαδικασία για 15 ψηφιακά νομίσματα. Παράλληλα, το FBI απέδωσε τη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία στην ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

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Διεθνή Νέα

Η Binance στο επίκεντρο της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης κλοπής κρυπτονομισμάτων, με λεία ύψους 6,3 δισ. δολαρίων. (Φωτογραφία: Sergei Ilnitsky/EPA)
Η Binance στο επίκεντρο της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης κλοπής κρυπτονομισμάτων, με λεία ύψους 6,3 δισ. δολαρίων. (Φωτογραφία: Sergei Ilnitsky/EPA)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την επανέναρξη των αναλήψεων κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσε την Κυριακή (1/11) η Binance, μετά την κυβερνοεπίθεση κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Το ανταλλακτήριο γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καλύψει το 95% των απωλειών χρησιμοποιώντας δικά του κεφάλαια, με τη διαδικασία να αφορά αρχικά 15 κρυπτονομίσματα.
  • Το FBI ανακοίνωσε ότι πίσω από τη μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία βρίσκεται η ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας και δρα με κρατική υποστήριξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την επανέναρξη των αναλήψεων κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσε την Κυριακή (1/11) η Binance, μετά την κυβερνοεπίθεση κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καλύψει το 95% των απωλειών, χρησιμοποιώντας δικά του κεφάλαια, ενώ το FBI απέδωσε την επίθεση σε ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

Γιατί οι «ελίτ» χάκερ της Βόρειας Κορέας είναι οι βασικοί ύποπτοι για τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Binance

Σύμφωνα με το Reuters, η Binance ανακοίνωσε ότι η πρώτη φάση επανέναρξης των αναλήψεων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 08:00 και 11:00 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.

Η διαδικασία θα αφορά αρχικά 15 κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων τα bitcoin, ether, XRP και dogecoin.

Κάλυψε το 95% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων με δικά της κεφάλαια

Η Binance γνωστοποίησε ότι έχει αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν, προχωρώντας σε αγορές κρυπτονομισμάτων με εταιρικά κεφάλαια.

Συνολικά, το ανταλλακτήριο υποστηρίζει ότι έχει καλύψει το 95% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το υπόλοιπο 5% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ρευστότητα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την άμεση αγορά τους στις απαιτούμενες ποσότητες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλήρης αντικατάστασή τους ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Το FBI δείχνει χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία FBI ανακοίνωσε το Σάββατο (31/10) ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η ομάδα TraderTraitor, η οποία συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

Πρόκειται για ομάδα κυβερνοεγκληματιών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, δρα με κρατική υποστήριξη.

Η κλοπή των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιγράφεται ως η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία στην ιστορία, αναδεικνύοντας τις τεράστιες οικονομικές διαστάσεις που μπορούν να αποκτήσουν οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων.

Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, επιχειρεί πλέον να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία των αναλήψεων και την πρόσβαση των πελατών στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία τους.

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