e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι τις 6 Νοεμβρίου

Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Οι πιστώσεις αφορούν επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, αποφάσεις εφάπαξ, προγράμματα απασχόλησης και λοιπά εξωιδρυματικά επιδόματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ θα πληρωθούν παροχές ασθενείας, μητρότητας και εξόδων κηδείας, εξωιδρυματικά επιδόματα, καθώς και 17.000.000 ευρώ για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν ενισχύσεις για επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε μητέρες και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεριμένα, όπως ανακοίνωσε το Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 5 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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