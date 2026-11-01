Ρωσία: Έρευνα για τρομοκρατία μετά την επίθεση με drones σε διυλιστήριο στο Νίζνι Νόβγκοροντ

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Ποινική έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησαν οι ρωσικές Αρχές μετά τη μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (1/11), η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στην περιοχή του Κστόβο.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται το Reuters, Ρώσοι ερευνητές ξεκίνησαν ποινική έρευνα για τρομοκρατία σχετικά με την ουκρανική επίθεση εναντίον βιομηχανικής εγκατάστασης και μη στρατιωτικών υποδομών στην περιφέρεια.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Νίζνι Νόβγκοροντ ανακοίνωσε ότι μία «βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή του Κστόβο» υπέστη σημαντικές ζημιές από μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ωστόσο, δεν κατονόμασε την εγκατάσταση που επλήγη.

Στις φλόγες φέρεται να τυλίχθηκε το διυλιστήριο NORSI

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Kyiv Independent, ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης στο Telegram ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το διυλιστήριο NORSI, γνωστό και ως Lukoil-Nizhegorodorgsintez.

Τα κανάλια Exilenova+ και Supernova+ δημοσίευσαν εικόνες και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν μεγάλες πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις μετά το χτύπημα με drones.

Το ουκρανικό μέσο διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα το οπτικό υλικό και τις σχετικές πληροφορίες.

Το διυλιστήριο NORSI, το οποίο βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο της Ρωσίας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε παραγωγή βενζίνης.

Η εγκατάσταση έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 15 έως 17 εκατομμυρίων μετρικών τόνων αργού πετρελαίου ετησίως, ενώ παράγει, μεταξύ άλλων, ντίζελ, άσφαλτο και αεροπορικά καύσιμα.

❗️Ukrainian long-range attack drones struck LUKOIL’s Kstovo refinery in Russia’s Nizhny Novgorod region overnight, triggering several fires. The facility is one of Russia’s largest refineries, processing roughly 15-17 million tonnes of crude annually. It produces large volumes of gasoline, diesel and aviation fuel, making it an important node in Russia’s fuel supply system. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2026

Μέτρα για να μην υπάρξουν προβλήματα στον εφοδιασμό με καύσιμα

Μετά την επίθεση, οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ.

Σύμφωνα με το TASS, ο κυβερνήτης της περιοχής διαβεβαίωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο εφοδιασμός των πρατηρίων βενζίνης, παρά τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η πλήρης έκταση των καταστροφών, ούτε έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η εγκατάσταση που υπέστη τις σημαντικές ζημιές είναι το διυλιστήριο NORSI.

Επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στις 26 Αυγούστου 2026, πλήγμα στις εγκαταστάσεις είχε προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές, οδηγώντας στην αναστολή της λειτουργίας του.

Από τις αρχές του 2026, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, αποθηκών καυσίμων και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη ρωσική οικονομία και τον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς αποτελούν βασικές υποδομές παραγωγής και διανομής καυσίμων.