Μαρία Αντωνά: «Μου είχαν στείλει κι εμένα μηνύματα» – Τι αποκάλυψε για την απάτη με τη ΜΚΟ

Οργή προκαλεί η αποκάλυψη ότι κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα, με όχημα ΜΚΟ, φέρεται να υφάρπαξε χρήματα από εράνους που πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Τα χρήματα που συγκέντρωναν από δωρεές πολιτών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητών φέρεται να κατέληγαν στην πολυτελή ζωή των εμπλεκομένων, αλλά και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η Μαρία Αντωνά γνωστοποίησε πως είχε βρεθεί και η ίδια ανάμεσα στα επώνυμα πρόσωπα που δέχονταν μηνύματα μέσω social media από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με σκοπό να προωθήσει σχετικές αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό.

Το «Mega Non Stop» παρουσίασε αυτά τα μηνύματα που είχε στείλει το κύκλωμα στην ίδια.

«Μου είχαν στείλει και εμένα μήνυμα και μου ζητούσαν να βάλω και εγώ λεφτά για να βοηθήσω. Θυμάμαι επειδή είχα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση ενός παιδιού που ήταν πάρα πολύ άρρωστο, που υπήρχε κόσμος που ανέβασε στα social media τις καταγγελίες ότι έμπαιναν σε μία διαδικασία να βάλουν αυτά τα λεφτά στο λογαριασμό και δεν έμπαιναν. Και μάλιστα τους είχα στείλει μήνυμα και τους είχα πει: “Παιδιά, κάποιο λάθος γίνεται με το λογαριασμό, κάτι γίνεται. Τι συμβαίνει εδώ πέρα;”» ανέφερε στην εκπομπή «Mega Non Stop» η Μαρία Αντωνά.

«Σου στέλναν τη δημοσίευση αμέσως μετά, στην περίπτωση που δεν απαντούσες, ξανά μηνύματα. Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την ενόχληση και πάλι αν μπορούσατε ένα story σας παρακαλώ. Η κατάσταση είναι κρίσιμη για το παιδί. Για να μπεις λοιπόν εσύ στη διαδικασία με κάποιους followers που μπορεί να έχεις, να τους στηρίξεις. Επειδή ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη περίπτωση και είναι η περίπτωση που πολύ γνωστός τραγουδιστής έδωσε 13.000 ευρώ και έσωσε αυτή την περίπτωση αυτού του παιδιού, είναι η περίπτωση που σας ανέφερα και πριν, όπου πολύς κόσμος ανέβαζε story και έστελνε μηνύματα ακόμη και σε μένα εκείνη την ημέρα», είπε η Μαρία Αντωνά.

Τα μηνύματα που παρουσίασε στην εκπομπή