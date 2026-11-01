Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (01/11) – Αγωνιστική δράση για όλα τα γούστα

Αγωνιστική δράση για όλα τα γούστα περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:00 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)
08:30 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)
10:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου, Τελικός
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β Superbet League 2
13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson GBL
13:30 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπούργκος ACB Liga
13:30 Magenta Sport 1 Κόμο – Βενέτσια Serie A
14:30 Novasports Start Γκρόιτερ Φιρτ – Κίελo Bundesliga 2
14:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
14:30 Magenta Sport 8 Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Πανσερραϊκός Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Σεβίλλη LaLiga EA Sports 2026-27
15:00 Magenta Sport 9 Φόλκερκ – Σέλτικ Scottish Premiership
15:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
16:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Κάλιαρι Serie A
16:00 Magenta Sport 2 Φροζινόνε – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports 4HD Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga
16:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Βασιλεία
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Super League
17:00 Magenta Sport 5 ΑΛΣ Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα Cyprus League
17:00 ΣΚΑΪ Άρης – Παναθηναϊκός GBL
17:00 Magenta Sport 3 Χαρτς – Χιμπέρνιαν Premier Sports Cup
17:15 Magenta Sport 4 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga
18:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League
18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Super League
19:00 Magenta Sport 1 Λέτσε – Τζένοα Serie A
19:30 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Βαλένθια LaLiga
19:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League
20:00 Magenta Sport 5 Μάλαγα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 Magenta Sport 2 Ακαντέμικο ντε Βισέου – Ρίο Άβε Liga Portugal
21:00 Novasports 2HD Παλμέιρας – Βάσκο ντα Γκάμα Copa do Brasil
21:45 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Νάπολι Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
22:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de Mexico 2026
22:30 Magenta Sport 4 Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς NBA
22:30 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal
23:30 Novasports 2HD Γκρέμιο – Ατλέτικο Μινέιρο Copa do Brasil