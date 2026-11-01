Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός, όσο και να κρύβεται, θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23

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Πολιτική

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ο Πρωθυπουργός , όσο και να κρύβεται, θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23 του νομοσχέδιου με το οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να υφαρπάξει χωρίς δικαστικό έλεγχο τις περιουσίες των δανειοληπτών για να τις χαρίσει στα funds» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
  • Ο κ. Τσουκαλάς καλεί τον Πρωθυπουργό να εξηγήσει ποια συμφέροντα υπηρετεί, τονίζοντας πως είναι προσωπικά υπεύθυνος μαζί με τον κ. Πιερρακάκη για τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας.
  • «Είναι, συνεπώς, προτιμότερο αντί να μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, να κυκλώσει την ημέρα Τετάρτη στο ημερολόγιο του και να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί» προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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«Ο Πρωθυπουργός , όσο και να κρύβεται, θα απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23 του νομοσχέδιου με το οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να υφαρπάξει χωρίς δικαστικό έλεγχο τις περιουσίες των δανειοληπτών για να τις χαρίσει στα funds» αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. 

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«Τον περιμένουμε στη Βουλή να μας εξηγήσει για ποιο λόγο επέλεξε αυτό το άρθρο και ποια συμφέροντα υπηρετεί. Ποια χατίρια ήθελαν να κάνουν και ποιες δεσμεύσεις έχουν; Ελπίζουμε να μην κρυφτεί. Αποδεικνύεται πως ο ίδιος και ο κ. Πιερρακάκης είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την αναδιανομή υπέρ των λίγων και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας.

Είναι, συνεπώς, προτιμότερο αντί να μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, να κυκλώσει την ημέρα Τετάρτη στο ημερολόγιο του και να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί»  προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς.

 

 

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