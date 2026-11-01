Ιράν προς ΗΠΑ: «Ένας νέος πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο – Ο Τραμπ δεν θα μπορεί να καθορίσει πότε θα τελειώσει»

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Αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε το Ιράν, διαμηνύοντας ότι μια ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο μεγαλύτερης διάρκειας από τον προηγούμενο. Η Τεχεράνη απάντησε με αυτόν τον τρόπο στις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης η Ουάσινγκτον δεν θα μπορεί να καθορίσει μονομερώς ούτε τη διάρκειά της ούτε τους όρους τερματισμού της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας νέας στρατιωτικής αναμέτρησης με τις ΗΠΑ, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Ένας νέος πόλεμος θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τον προηγούμενο και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν τότε σε θέση να καθορίσει τη χρονική στιγμή ή τους όρους» της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για την εξέλιξη της αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον, καθώς οι νέες αμερικανικές απειλές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης.

ΗΑΕ: «Ελπίζουμε σε διπλωματική λύση, αλλά είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο»

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αποτρέψουν έναν νέο γύρο εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Μιλώντας σε διάσκεψη στη Μανάμα του Μπαχρέιν, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, υπογράμμισε ότι μια νέα σύγκρουση δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής.

«Ελπίζουμε σε μία διπλωματική επιτυχία, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής να ζήσει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης», δήλωσε.

Ωστόσο, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του προετοιμάζεται και για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο.

«Το έχουμε ήδη δείξει κατά το παρελθόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο», πρόσθεσε.

Οι τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και το Άμπου Ντάμπι αναδεικνύουν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.