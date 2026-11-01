Ο Δημητρακόπουλος επιβεβαιώνει το σημείωμα Γιαννακόπουλου προς το ελληνικό FBI – «Πράγματι έγραψε αυτό για τον Χρυσοχοΐδη, θεωρεί πως τον έχει στοχοποιήσει»

Την ύπαρξη του χειρόγραφου σημειώματος με αποδέκτες τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα, ο συνήγορος του «Mr. Χωριάτικο» επιχείρησε να αποδομήσει το βαρύ κατηγορητήριο περί εγκληματικής οργάνωσης και μαφιόζικων πρακτικών, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία για το κύκλωμα του «Χωριάτικου» περιορίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά αδικήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή σε μαστροπεία, σωματεμπορία, εκβιασμούς ή βίαιες ενέργειες, ενώ δεν υπήρξε ποτέ χρηματισμός ελεγκτικών υπαλλήλων. Για τον δαιδαλώδη μηχανισμό των εταιρειών και τη μη απόδοση φόρων επέρριψε την κύρια ευθύνη στον λογιστή, υπογραμμίζοντας ότι ένας άνθρωπος βασικής εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να στήσει τέτοια αρχιτεκτονική.

Κατέληξε δε με τη δέσμευση του επιχειρηματία να ρευστοποιήσει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του, ώστε να αποπληρώσει μέχρι τελευταίου ευρώ τις οφειλές του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

«Δεν υπάρχει κατηγορία σε βάρος του για μαστροπείες και τέτοια αδικήματα επαχθή»

«Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια υπόθεση η οποία περιορίζεται με βάση το κατηγορητήριο σε παραβάσεις οι οποίες είναι, συνάπτονται με φορολογία και με εισφοροδιαφυγή, με φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Όσα έχουν ακουστεί ότι εμπλέκεται με αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, σωματεμπορία, μαστροπεία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το ίδιο το διαβιβαστικό της αστυνομίας δεν χρεώνει.

Δεν υπάρχει κατηγορία σε βάρος του για μαστροπείες και τέτοια αδικήματα επαχθή, που έχουν σχέση με τη γενετήσια ζωή. Περιοριζόμαστε δηλαδή σε μια εισφοροδιαφυγή και σε μια φοροδιαφυγή. Αυτό σημαίνει ότι εάν πληρώσει και επιστρέψει τα χρήματα του ελληνικού λαού, αμέσως, και αυτή είναι η πρόθεση, δι’ εμού δεσμεύτηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ότι θα ρευστοποιήσει κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία. Θα τα δώσει όλα προκειμένου τουλάχιστον το ποσοστό που του ανήκει να το εξοφλήσει ολοσχερώς ως προς το Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ», είπε αρχικά.

« Θα ρευστοποιήσει την περιουσία του και θα επιστρέψει και το τελευταίο ευρώ»

«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος σε κάποια περίοδο είχε 4.500 εργαζόμενους. Δεν θα βρεθεί κανείς εργαζόμενος στους οποίους ή προμηθευτής που θα πει «μου χρωστάς ένα ευρώ. Όλο το πρόβλημα περιορίζεται στη φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή. Κανένας από τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές δεν έχει κανένα παράπονο από τον κ. Γιαννακόπουλο.

Αυτό το ποσό επιμερίζεται και σε άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι συγκατηγορούμενοι, όπως επίσης έχει πει δημόσια δι’ εμού και ο ίδιος έχει στην απολογία του ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την κατάσταση έχει και ο λογιστής της εταιρείας.

Γιατί όλος ο σχεδιασμός που έγινε με τις εταιρείες, να υπάρχει μία μισθώτρια, μετά να είναι υπεκμισθώτρια, μετά να είναι υπομισθωτρια και να μεταφέρονται εκεί τα χρήματα και τελικά να μην αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο, είτε είναι φόροι είτε εισφορές, αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος του δημοτικού; Το γνωρίζει; Δεν μπορεί να το γνωρίζει.

Ένας όμως ο οποίος είναι ικανός λογιστής, αυτή η αρχιτεκτονική φέρει τη δικιά του υπογραφή. Και για αυτόν τον λόγο έπαιρνε πολλά χρήματα. Δεν έπαιρνε μισθό. Και οι επιχειρηματίες όλοι βγάζανε χρήματα. Όλοι, ο καθένας από αυτούς θα βάλει αυτό που του αντιστοιχεί. Tο μεγαλύτερο ποσό ανήκει στον κύριο Γιαννακόπουλο και επαναλαμβάνω, έχει τη δυνατότητα, ρευστοποιώντας και την ακίνητη περιουσία του, να τα εξοφλήσει μέχρι τελευταίο ευρώ», συνέχισε.

«Πράγματι έγραψε αυτό το πράγμα για τον Χρυσοχοΐδη»

Για το περιβόητο σημείωμα που λένε ότι άφησε στο σπίτι του, το οποίο αναγράφει ότι «με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση»: «Είναι αλήθεια. Είναι το νέο στοιχείο που και εμείς για να είμαστε ειλικρινείς, μέσα στον όγκο που έχει αυτή η δικογραφία από σελίδες δεν το είχαμε εντοπίσει. Μόλις το διάβασα και εγώ ρώτησα τον Άγγελο χθες που ήμουν στα κρατητήρια της αστυνομίας στη ΓΑΔΑ.

Του λέω ισχύει ότι είπες για τον Χρυσοχοΐδη ότι «μόλις φύγει θα σου γυαλίζουν τα παπούτσια»; Εκείνη τη στιγμή τα ‘χασε και αυτός και λέει, αφού σκέφτηκε λίγο. Ναι, ναι, πραγματικά το έχω γράψει αυτό.

Άρα επιβεβαιώνω εγώ αυτή τη στιγμή ότι ενώπιόν σας, στη δικιά σας εκπομπή, ότι πράγματι μου παραδέχτηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ότι υπάρχει αυτή η εγγραφή με το δικό του γραφικό χαρακτήρα. Και τον ρώτησα λογικά τι έχεις, του λέω, με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη; Και γιατί το έκανες; Μου λέει, το έγραψα φεύγοντας.

Το άφησε ένα σημείωμα στο σπίτι του. Εκεί πέρα, εκεί που το βρήκαν. Δεν ξέρω το ένα στο σπίτι του, στο γραφείο του. Αυτό δεν τον ρώτησα. Μου λέει, για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έχω την εντύπωση ότι είναι ένας άτεγκτος, απροσπέλαστος, έντιμος υπουργός, ο οποίος όμως με έχει στοχοποιήσει και γι’ αυτό το λόγο ήθελα και θέλω να φύγει από τη θέση αυτή. Όπως αντιλαμβάνεστε, για μένα αυτό το σημείωμα είναι δημόσιος έπαινος.

Πιστεύω ότι αυτό το σημείωμα το άφησε, γιατί δεν λέει μόνο αυτά. Λέει και άλλα πράγματα στο σημείωμα. Η αλήθεια είναι ότι το άφησε ώστε αν ποτέ έτσι υπήρχε μια σύλληψη, να υπάρχει και ένα σημείωμα δικό του. Επιπόλαιη ενέργεια. Σαν υπουργός, ο Χρυσοχοΐδης του δημιούργησε πρόβλημα. Για μένα είναι τίτλος τιμής, αυτά που είπε για τον κύριο Χρυσοχοΐδη και ο ίδιος ο Άγγελος μου το παραδέχεται. Μου λέει είναι ένας εξαιρετικός υπουργός».

« Εδώ δεν έχουμε μαφία, μόνο φοροδιαφυγή»

«Οι μαφίες δολοφονούν. Οι μαφίες εκβιάζουν. Οι μαφίες έχουν καλάσνικοφ. Οι μαφίες κάνουν τα πιο βαριά αδικήματα που υπάρχουν. Εδώ έχουμε μια φοροδιαφυγή, έχουμε μια εισφοροδιαφυγή και η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης στηρίζεται βασικά σε αυτά τα δύο σκέλη. Στο νησί της Ρόδου δεν υπάρχει κατηγορία για εκβίαση. Δεν υπάρχει ούτε εκβίαση, ούτε ληστεία υπάρχει, ούτε δολοφονίες, ούτε αυτά που κάνουν οι μαφίες.

Υπάρχουν δύο οικονομικά αδικήματα. Στις παραλίες δεν γίνονταν εκβιασμοί. Στις παραλίες πήγαιναν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και έδιναν το μεγαλύτερο τίμημα και μετά δεν πληρώνανε το τίμημα. Αυτό γινόταν. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ποτέ δεν έχει δώσει χρήματα σε υπάλληλο, ο οποίος είναι εφοριακός, είναι στο ΚΕΦΟΔΕ ή είναι στο παλιό ΣΔΟΕ. Καμία, μα καμία επαφή», τόνισε ο κ.Δημητρακόπουλος, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.