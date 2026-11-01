Νίκος Οικονομόπουλος για ΜΚΟ: «Είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν απάτη»

Έκπληκτος με τις αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ που εκμεταλλευόταν την ευαισθητοποίηση των πολιτών συγκεντρώνοντας δωρεές δήθεν για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά με σοβαρές ασθένειες, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «MEGA Non Stop», ο τραγουδιστής είχε προσφέρει 13.000 ευρώ για τη στήριξη ενός παιδιού και ενημερώθηκε για την υπόθεση ενώ βρίσκεται στην Αυστραλία.

«Η συγκεκριμένη σελίδα ανέβασε μια φωτογραφία με τη δωρεά που είχε κάνει ο κύριος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος βεβαίως που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα παιδιά και είναι πολλές φορές εκεί πέρα δίπλα και βοηθάει», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Άλλες φορές δεν θέλει ο άνθρωπος να μπαίνει στη διαδικασία να το επικοινωνεί αυτό δημόσια για τους δικούς του λόγους. Είχαν ανεβάσει λοιπόν τη φωτογραφία του Νίκου Οικονομόπουλου με τη δωρεά που είχε κάνει, συγκεκριμένα ένα ποσό 13.000 ευρώ, για να βοηθήσει αυτό το παιδάκι, γιατί είχε συγκινηθεί πάρα πολύ ο Νίκος», πρόσθεσε.

«Μάλιστα, θέλω να σας πω, επειδή του έστειλα ένα μήνυμα χθες το βράδυ, είναι συγκλονισμένος ο άνθρωπος. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Δεν έχει ιδέα το τι συμβαίνει. Μου λέει “Μαρία, είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα ήταν μια απάτη”», συνέχισε η παρουσιάστρια, μεταφέροντας τα λόγια του Νίκου Οικονομόπουλου.