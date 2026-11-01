Ανοίγουν αύριο τα σχολεία της Γκράβας – Η επιστολή του Χάρη Δούκα στους διευθυντές

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Με επιστολή του προς τους διευθυντές των σχολείων της Γκράβας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ενημερώνει για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, αύριο Δευτέρα (2/11). Ταυτόχρονα, ενημερώνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πως άμεσα ξεκινούν οι εργασίες για την βελτίωση των εν λόγω εγκαταστάσεων με βάση την εγκεκριμένη μελέτη.

Αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα

«Απευθύνομαι σε εσάς για να σας ενημερώσω για τους ελέγχους που έγιναν και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στο συγκρότημα. Γι’ αυτό και διατάχθηκε μια σειρά ελέγχων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την πιθανότητα διαρροής αερίου, αφού βέβαια έκλεισε και η παροχή φυσικού αερίου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από:

Την εταιρεία ENAON που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου.

που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου. Την εταιρεία ICON που είναι επιφορτισμένη με την συντήρηση των καυστήρων από τον Δήμο Αθηναίων.

που είναι επιφορτισμένη με την συντήρηση των καυστήρων από τον Δήμο Αθηναίων. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι ΝΠΔΔ και θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας.

Σύμφωνα και με τους 3 ελέγχους δεν υπήρξε διαρροή αερίου.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις έλεγχοι από την ΕΝΑΟΝ με το σύγχρονο σύστημα Picarro, για την ύπαρξη ή μη οσμής αερίου. Σύμφωνα και με τους τρεις ελέγχους δεν υπήρξε καμία σχετική ένδειξη οσμής αερίου. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2-3/10, 9-10/10 και ο πιο πρόσφατος 26-28/10.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με την βεβαιότητα ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν τα σχολεία της Γκράβας από την Δευτέρα 2/11, πάντα με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου.

Αξιοποιώντας όλα τα ευρήματα των ελέγχων, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα από τις πραγματογνωμοσύνες, προχωρούμε στην εναρμόνιση της εγκατάστασης του φυσικού αερίου με την εγκεκριμένη πλέον μελέτη, με όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις βελτίωσης.

Στόχος μας να πάρουμε την πιστοποίηση στεγανοποίησης, ώστε να ανοίξει η παροχή φυσικού αερίου στο τέλος του Νοεμβρίου.

Με αίσθημα ευθύνης και τη βεβαιότητα για την πλήρη ασφάλεια στο συγκρότημα της Γκράβας, ζητώ την συνεργασία και συμβολή σας για την εδραίωση αυτού του αισθήματος στους γονείς, στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και εργαζομένους στο συγκρότημα».

Είμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να είναι δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, με όλες του τις δυνάμεις».