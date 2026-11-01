Κακλαμάνης για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται

«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα δικτύωσης, αφότου πληροφορήθηκε την επίθεση με γκαζάκια, στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, στο κέντρο της Αθήνας.

«Καταδικάζω απόλυτα την θρασύδειλη επίθεση στην είσοδο του γραφείου του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνου Πλεύρη. Η στάση της συντεταγμένης Πολιτείας και των λειτουργών της πρέπει να είναι απόλυτη και ξεκάθαρη: Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν τρομοκρατείται. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν μας πτοούν, δυναμώνουν τον αγώνα μας για ενότητα και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών στοιχείων που δρουν με ανθρωποκτόνο δόλο» είπε ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Η επίθεση αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά ενός εκλεγμένου εκπροσώπου του λαού και υπουργού, αλλά κατά της δημοκρατικής ομαλότητας. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον συνάδελφο κ. Θ. Πλεύρη και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υψώσουν κοινό μέτωπο απέναντι στη βία και στους δράστες τέτοιων ενεργειών».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι «αποτελεί ύψιστο καθήκον όλων μας, πολιτείας, κοινωνίας και πολιτικών δυνάμεων, να υπερασπιστούμε την ποιότητα του δημόσιου βίου και τον σεβασμό στους θεσμούς».