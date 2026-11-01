Νέα Αγχίαλος: Ορμητικά νερά ανάμεσα στα σπίτια στο Αλωνάκι – Λασπόνερα κάλυψαν δρόμους και αυλές – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της περιοχής Αλωνάκι στη Νέα Αγχίαλο η σημαντική άνοδος της στάθμης του ρέματος, μετά τη δυνατή βροχόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026.

Ο μηχανισμός του Δήμου Βόλου βρίσκεται σε κινητοποίηση, με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και της ΔΕΥΑΜΒ να παρακολουθούν την κατάσταση. Βίντεο από ζωντανή μετάδοση κατοίκου στο Facebook αποτυπώνει την κατάσταση. Το ρέμα έχει φουσκώσει στο ύψος της εθνικής οδού και οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου βρίσκονται σε κινητοποίηση.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η δυνατή βροχή που σημειώθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου προκάλεσε έντονη συγκέντρωση υδάτων στην περιοχή Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε και μετέδωσε ζωντανά μέσω Facebook η Πόπη Αποκρεμιώτη, αποτυπώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Στο βίντεο διακρίνονται λασπόνερα να κινούνται σε δρόμο του οικισμού και να καλύπτουν εξωτερικούς χώρους κοντά σε κατοικίες. Τα νερά έχουν φτάσει γύρω από σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία η συσσώρευσή τους είναι ιδιαίτερα εμφανής. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη δυσκολία απορροής των υδάτων κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνουν εισροή νερού στο εσωτερικό κατοικιών.

Δείτε το βίντεο:

Βάσω Πυργάνη: Δεν έχουν πλημμυρίσει σπίτια

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΡΤ Βόλου, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, Βάσω Πυργάνη-Παρασκευοπούλου, διευκρίνισε ότι δεν έχουν πλημμυρίσει σπίτια και δεν έχουν καταγραφεί καταστροφές σε κατοικίες. Όπως ανέφερε, η ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση του ρέματος στο Αλωνάκι, το οποίο έχει φουσκώσει σημαντικά στο ύψος της εθνικής οδού. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με φόβο την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η περιοχή έχει βιώσει στο παρελθόν σοβαρές πλημμύρες. Η κ. Πυργάνη ξεκαθάρισε επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχαν καταγραφεί άλλες ζημιές στη Νέα Αγχίαλο.

Το ρέμα είναι τσιμεντωμένο μέχρι τη θάλασσα – Άγνωστη η κατάσταση ψηλότερα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διευκρινίσεις που έδωσε η πρόεδρος της κοινότητας σχετικά με την κατάσταση του ρέματος, καθώς σε αρχικές αναφορές κατοίκων είχε τεθεί ζήτημα ελλιπούς καθαρισμού. Σύμφωνα με την κ. Πυργάνη, το τμήμα του ρέματος από την εθνική οδό μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα είναι επενδεδυμένο με σκυρόδεμα. Ωστόσο, η ίδια δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ποια είναι η κατάσταση του ρέματος ανάντη της εθνικής οδού και εάν στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι καθαρισμοί. Kατά συνέπεια, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της κατάστασης του ρέματος στο ανώτερο τμήμα του, καθώς και του βαθμού στον οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε έντονες βροχοπτώσεις. Το γεγονός ότι ένα τμήμα του είναι τσιμεντωμένο δεν αρκεί για να διαπιστωθεί εάν η συνολική διατομή του παραμένει ελεύθερη από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια.

Σε κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία και η ΔΕΥΑΜΒ

Όπως ενημερώθηκε η ΕΡΤ Βόλου, ο μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται σε κινητοποίηση, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης. Στην περιοχή βρίσκονται ο κ. Γάτος από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόλου και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ, Αργύρης Κοπάνας. Η παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών στο σημείο συνδέεται με την ανάγκη παρακολούθησης του ρέματος και άμεσης αντιμετώπισης ενδεχόμενης επιδείνωσης του φαινομένου. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί πλημμυρισμένα σπίτια, η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα στους κατοίκους που έχουν βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες προηγούμενων κακοκαιριών.

Το σημερινό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τη συντήρηση των ρεμάτων, την αντιπλημμυρική προστασία και την ανάγκη πρόληψης, ώστε μια έντονη βροχόπτωση να μη μετατρέπεται κάθε φορά σε αιτία ανησυχίας για τους κατοίκους. Η ΕΡΤ Βόλου συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, με βάση τόσο τις εικόνες από την περιοχή όσο και την απευθείας ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών εκπροσώπων.

πηγή: ertnews.gr