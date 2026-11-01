Αττική: 64χρονος έτρεχε με ταχύτητες άνω των 290 χλμ./ώρα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Στην ταυτοποίηση 64χρονου οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος ανέπτυσσε ταχύτητες άνω των 290 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία μετά από ανάλυση υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Αττική, οδηγός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονου οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να οδηγεί στην Αττική αναπτύσσοντας ταχύτητες άνω των 290 χλμ/ώρα, προχώρησε η ΕΛΑΣ.
  • Ο οδηγός κινούνταν σε λεωφόρους της Αττικής αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προβαίνοντας παράλληλα σε επικίνδυνους ελιγμούς για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
  • Σε βάρος του 64χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονος οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε στα social media να οδηγεί σε περιοχές της Αττικής αναπτύσσοντας ταχύτητες άνω των 290 χλμ/ώρα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους στην Αττική (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 64χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τα βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ