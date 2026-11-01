Αττική: 64χρονος έτρεχε με ταχύτητες άνω των 290 χλμ./ώρα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

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Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονος οδηγού πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε στα social media να οδηγεί σε περιοχές της Αττικής αναπτύσσοντας ταχύτητες άνω των 290 χλμ/ώρα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους στην Αττική (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 64χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τα βίντεο: