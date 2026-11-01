Κακοκαιρία στη Λήμνο: Εικόνες καταστροφής στην Μύρινα – Λάσπες στο λιμάνι και σπασμένη άσφαλτος στη Νέα Μάδυτο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σημάδια καταστροφής άφησε πίσω της η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Μύρινα, στη Λήμνο.

Στον Ρωμέικο Γιαλό η θάλασσα είχε χάσει σε μεγάλο μέρος της το γνώριμο χρώμα της. Τα νερά που κατέβαιναν από τα ρέματα είχαν μεταφέρει τόσο χώμα και λάσπη και η θάλασσα είχε πάρει καφετιά απόχρωση. Λίγο νωρίτερα στο ρέμα της Αγίας Τριάδας, τα ορμητικά νερά κατέβαιναν με δύναμη.

Οι φωτογραφίες δείχνουν πέτρες και χαλίκια που είχαν συγκεντρωθεί μαζί με κλαδιά και σκουπίδια. Κοντά σε αγωγούς απορροής το νερό είχε ανοίξει ολόκληρες διαδρομές μέχρι τη θάλασσα.

Εκείνο όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι όσα κατέγραψε η κάμερα, στο γνωστό σημείο που συνδέεται με την πρόσβαση των ΑμεΑ, στη Νέα Μάδυτο.

Η άσφαλτος έχει σπάσει και κομμάτια της έχουν υποχωρήσει. Στο έδαφος έχει δημιουργηθεί ένα βαθύ άνοιγμα, ενώ τμήματα από τσιμέντο και άσφαλτο βρίσκονται σκόρπια ανάμεσα σε πέτρες και χώματα. Ένας γκρίζος σωλήνας έχει μείνει εκτεθειμένος μέσα στο κατεστραμμένο σημείο και να θυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο, δεν είναι πρώτη φορά.

Οι εικόνες δείχνουν καθαρά την έκταση των φθορών. Η διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν αρκεί να απομακρυνθούν τα υλικά. Χρειάζεται να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει υποχωρήσει και αν έχει επηρεαστεί η ασφάλεια της πρόσβασης.

Ανάλογα αποκαλυπτικές είναι και οι υπόλοιπες φωτογραφίες από τη Νέα Μάδυτο. Σε ένα σημείο κάτω από πέτρινη κατασκευή με τα σκαλοπάτια έχουν συγκεντρωθεί λασπωμένα νερά και μεγάλα κομμάτια από δομικά υλικά. Σε άλλο σημείο η άμμος έχει παρασυρθεί αφήνοντας πίσω της πέτρες. Η διαδρομή του νερού μέχρι τη θάλασσα φαίνεται καθαρά.

Στην περιοχή του Ρολογιού το πλακόστρωτο είχε καλυφθεί από λάσπη. Ο δρόμος γύρω από τον κυκλικό κόμβο, ήταν γεμάτος χώματα και φερτά υλικά.