ONAR: Ατομική Έκθεση του Κωστή Γεωργίου στην Kapopoulos Fine Arts – Εγκαίνια στις 19 Νοεμβρίου 2026

Τη νέα, πρωτοποριακή εικαστική του πρόταση που τιτλοφορείται «ONAR» παρουσιάζει ο διεθνούς φήμης ζωγράφος και γλύπτης Κωστής Γεωργίου, στην ατομική του έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται στις 19 Νοεμβρίου (19:00 -22:00) στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts, στο Κολωνάκι. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Για ακόμη μια φορά ο Κωστής Γεωργίου μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και μας εξάπτει τη φαντασία με την πληθωρική προσωπικότητά του και την προσήλωσή του στη διαρκή αναζήτηση νέων δρόμων στη δουλειά του. Σεμνός δημιουργός, ακούραστος εργάτης της τέχνης, «κολυμπά» στον δικό του ωκεανό των στοιχειών και των φαντασμάτων και με διάχυτη την αγωνία του να κυριαρχεί σε όλο το εύρος της δουλειάς του, τόσο στη γλυπτική όσο και στη ζωγραφική του, μας καλεί σε νέες περιπέτειες των αισθήσεων!

Ο διακεκριμένος καλλιτέχνης χρησιμοποιεί στο «ONAR» ως εφαλτήριο το παρελθόν του για να δημιουργήσει έναν νέο άξονα δράσης που χαρακτηρίζεται από έντονο προβληματισμό για το μέσον και το υλικό. Αναζητά νέους κόσμους και ηχηρές χρωματικές αντηχήσεις χωρίς να θυσιάζει ούτε κατ’ ελάχιστο την ουσία της δομικής του φιλοσοφίας για την τέχνη όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται. Τον ενδιαφέρει η ουσία και όχι ο εντυπωσιασμός!

Παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων ζωγραφικής και γλυπτικής που εκτίθενται για πρώτη φορά. Έργα τρισδιάστατα, που απαιτούν την άμεση επαφή με τον φιλότεχνο αποδέκτη τους, προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο δυναμικός παλμός τους. Μια εμπνευσμένη ακροβασία ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική, που αδικείται από τη φωτογραφική της αποτύπωση, καθώς είναι αδύνατον να μεταφερθεί η εκφραστική ένταση και η πληθωρική ενέργεια που εκπέμπει. Ένας πολλά υποσχόμενος «αρραβώνας», με τη μαεστρία του μοναδικού Κωστή Γεωργίου, ο οποίος έχει διαπρέψει και τις δύο τέχνες.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης προτιμά, να είναι ένας δρών δημιουργός, αντί ένας μακάριος ανασφαλής απόμαχος που επαφίεται στις δάφνες και τα κεκτημένα του και δεν τολμά νέες «μάχες». Για τον Γεωργίου η τέχνη είναι η δεσπόζουσα δύναμη που έχει κατακλύσει κάθε του κύτταρο και αυτή είναι το θέσφατο που ορίζει την δημιουργική του διαδρομή!

Η μακρόχρονη άλλωστε πορεία του στην τέχνη και η αναγνώρισή του σε διεθνή κλίμακα δεν αλλοίωσε ούτε κατ’ ελάχιστο τη δημιουργική και ακατάβλητη ενεργητικότητά του! Λειτουργεί αθόρυβα, αλλά πάντα δυναμικά με αστείρευτη ζωτικότητα και εφηβική δυναμική. Πρωτοπόρος, τολμά να ρισκάρει, έτοιμος ανά πάσα στιγμή για νέες μεγάλες αναμετρήσεις.

Ο Γρηγόρης Καπόπουλος, ο οποίος έχει την επιμέλεια της έκθεσης, σημειώνει στον κατάλογο: «Ο Κωστής Γεωργίου συνεχίζει να εκπλήσσει με την αδιάκοπη αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων. Στα νέα του έργα, το μέταλλο γίνεται ο καμβάς μιας δυναμικής εικαστικής αφήγησης, όπου η ένταση των χρωμάτων συναντά τη λάμψη του neon, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη αίσθηση βάθους, ενέργειας και κίνησης. Η σκληρότητα της ύλης έρχεται σε αντίθεση με τη ζωντάνια του φωτός, ενώ παράλληλα προσδίδει στις συνθέσεις μια νέα διάσταση, πέρα από τα καθιερωμένα όρια της ζωγραφικής. Πρόκειται για μια τολμηρή εξέλιξη που αναδεικνύει τη δημιουργική του δύναμη και επιβεβαιώνει την ικανότητά του να ανανεώνει διαρκώς την εικαστική του γλώσσα.»

Εν κατακλείδι η καινούργια δουλειά του Κωστή Γεωργίου μοιάζει με ένα πολυδιάστατο όνειρο με πολλαπλές αναγνώσεις, με ένα όραμα με μοναδικές αντηχήσεις. Είναι μια νέα αντίληψη στο κεφάλαιο «Τέχνη».

Κωστής Γεωργίου: «ONAR»

Επιμέλεια έκθεσης: Γρηγόρης Καπόπουλος

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 19:00-22:00.

Διάρκεια έκθεσης: 19 Νοεμβρίου –7 Δεκεμβρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 10:00 – 17:30.

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00 – 20:00.

Σκουφά 5, Κολωνάκι, Αθήνα, 10673, Tηλ.: 210 3637652

Ε: kolonaki@kapopoulosart.gr,

W: www.kapopoulosfinearts.com