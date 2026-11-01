Κακοκαιρία στον Βόλο: Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι έπειτα από έντονη βροχή μισής ώρας – ΒΙΝΤΕΟ

Για ακόμη μία φορά, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Magnesia News, η νεροποντή ξεκίνησε λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι και, παρά τη σχετικά μικρή διάρκειά της, καθώς κράτησε περίπου μισή ώρα, ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Εικόνες με μεγάλες ποσότητες νερού καταγράφηκαν στα Παλαιά, στην οδό Λαρίσης, στη Νέα Ιωνία, αλλά και στη Νέα Αγχίαλο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και την κυκλοφορία των οχημάτων.

Την κατάσταση που επικράτησε αποτύπωσαν κάτοικοι μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα σχετικά στιγμιότυπα φαίνονται δρόμοι καλυμμένοι από νερά, με μεγάλες ποσότητες να συγκεντρώνονται έξω από κατοικίες και σε σημεία του οδικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα φαινόμενα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο πλημμυρών. «Έφταναν μόνο 20 λεπτά», σχολίαζαν.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, καθώς ακόμη και μια βροχόπτωση διάρκειας περίπου 30 λεπτών στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα, σε πολλές γειτονιές της πόλης.