Σύλβια Δεληκούρα: H δημόσια έκκληση μετά την αποκάλυψη του χωρισμού της – «Υπάρχει ένα υπέροχο παιδί που προσπαθώ να προστατέψω»

Δημόσια έκκληση έκανε η Σύλβια Δεληκούρα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα story, με το οποίο ζήτησε από όσους αναφέρονται στον πρώην σύντροφό της να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην αναρτούν φωτογραφίες του.

Όπως διευκρίνισε, ο ίδιος δεν έχει επαγγελματική δραστηριότητα που να συνδέεται με τη δημόσια έκθεση, γι’ αυτό και θεωρεί πως θα πρέπει να προστατεύεται η εικόνα του. Επιπλέον, τόνισε πως βασικό της μέλημα είναι και η προστασία του παιδιού τους.

Υπενθυμίζεται πως η Σύλβια Δεληκούρα αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή “Στούντιο 4”, ότι η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της έχει ολοκληρωθεί εδώ και περίπου έναν χρόνο.

«Καλημέρα!!! Θα ζητήσω μια χάρη και ξέρω πως θα το σεβαστείτε. Μην δείχνετε φωτογραφίες του πρώην συντρόφου μου, δεν είναι άνθρωπος που η δουλειά του έχει να κάνει με την εικόνα του. Επίσης υπάρχει ένα υπέροχο παιδί που προσπαθώ να το προστατέψω, πείτε για εμένα ό,τι θέλετε, καλό, όχι καλό, ό,τι θέλετε… Ξέρω ότι είναι μεγάλη χάρη αλλά ξέρω πως θα το σεβαστείτε!!! Η ενσυναίσθηση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους!!! Σας ευχαριστώ», έγραψε η Σύλβια Δεληκούρα.