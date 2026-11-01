Παλλήνη: Συνελήφθη 27χρονος ύστερα από καταδίωξη – Οδηγούσε με 150 χλμ./ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

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Στη σύλληψη 27χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με 150 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή της Παλλήνης, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ./ώρα, προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 1η Νοεμβρίου 2026, έπειτα από καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, η οποία διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar. Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ τελικά ακινητοποιήθηκε σε δρόμο της Παλλήνης, όπου προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης, ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.