Ρωσία: Συνελήφθη ύποπτος για την «απειλή τρομοκρατικής επίθεσης» στο Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας

Ένας ανήλικος Ρώσος κρατείται από τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας στο πλαίσιο έρευνας για απειλή τρομοκρατικής επίθεσης στο Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, έπειτα από επείγουσα ειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την FSB, στο τηλέφωνο και σε αναρτήσεις του υπόπτου εντοπίστηκαν φωτογραφίες με όπλο, συνδρομή σε νεοναζιστικό κανάλι και αναζητήσεις για μαζικούς φόνους.

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Διεθνή Νέα

ΡΩΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
ΡΩΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε ότι ένας ανήλικος Ρώσος κρατείται στο πλαίσιο της έρευνας για την «απειλή τρομοκρατικής επίθεσης» στο Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, για την οποία ελήφθη «επείγουσα ειδοποίηση» από τις ΗΠΑ.
  • «Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση», δηλώνει η FSB στην ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα μετά την προειδοποίηση.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν αναρτήσεις του συλληφθέντος με στρατιωτική περιβολή και οπλισμό, καθώς και αναζητήσεις στο ιστορικό του για τρομοκρατικές ενέργειες και μαζικούς φόνους.

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Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας ανήλικος Ρώσος κρατείται στο πλαίσιο της έρευνας για την «απειλή τρομοκρατικής επίθεσης» στο Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, για την οποία η Μόσχα έλαβε «επείγουσα ειδοποίηση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

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«Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση», δηλώνει η FSB στην ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Interfax.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, η FSB είχε ανακοινώσει ότι «έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας σχετικά με προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα και ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα».

Ταυτόχρονα, η ρωσική πρεσβεία στην ρωσική πρωτεύουσα ανακοίνωσε επίσης ότι έχει «αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή ενέργειας με μεγάλο αριθμό θυμάτων» στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο – Καταφύγιο Tsaritsyno της Μόσχας και ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας βρήκαν φωτογραφίες αναρτημένες από τον συλληφθέντα στο TikTok στις οποίες φορά στρατιωτικά ρούχα, κουκούλα και κρατά ένα αντικείμενο που μοιάζει με αυτόματο όπλο, καθώς και φωτογραφίες του στο Μουσείου του Τσαρίτσινο με την λεζάντα «Βρήκα τόπο».

Δηλώνουν επίσης ότι βρήκαν στο τηλέφωνό του «συνδρομή σε νεοναζιστικό κανάλι στο Telegram και στο ιστορικό του αναζητήσεις για τρομοκρατικές ενέργειες και μαζικούς φόνους», σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB.

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