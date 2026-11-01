Απάτη με ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι γονείς παιδιών που εξαπατήθηκαν απο την οργάνωση – «Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος»

Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν στον ανακριτή μετά την προθεσμία που πήραν τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν μέσω ΜΚΟ σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος πολιτών- δωρητών και υπεξαιρούσαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μάλιστα μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ φαίνεται πως είχε στήσει μία βιομηχανία εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου, με τις αποκαλύψεις για το «φιλανθρωπικό έργο» του σωματείου να προκαλεί οργή και αγανάκτηση στους γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξαπατήθηκαν.

«Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος»

Ένα από τα θύματα της ΜΚΟ ήταν ο 17χρονος Γιώργος από την Νάουσα της Ημαθίας ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία, μυελογενή λευχαιμία. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά, οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά.

Ενώ το παιδί έδινε τη μάχη του από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο 37χρονος επικοινώνησε με τους γονείς του και προσφέρθηκε να βοηθήσει μέσω της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει. Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί.

«Με πήρε κάποιος κύριος τηλέφωνο, όταν ζούσε ο μικρός, και μου πρότεινε να βοηθήσει οικονομικά. Και εγώ του είπα “αν μπορείτε να βοηθήσετε, καλώς”. Σε όλο το καιρό που ήταν άρρωστο το παιδί, μέχρι να φύγει από τη ζωή, μου είχαν δώσει ένα ποσό 5 χιλιάρικα. Και μετά στο τέλος μου έδωσαν 2 χιλιάρικα για να γίνει το μνημόσυνο» ο πατέρας του 17χρονου μιλώντας στο Μega.

Και πρόσθεσε: «Αυτός με βρήκε. Εγώ ήμουν σε ένα οικόπεδο με τους κουμπάρους μου, καθόμασταν εκεί και με πήρε κάποιος κύριος. Μου λέει: “είμαστε από την Παιδική Χαρά”. Αυτός έμαθε ότι εγώ έχω παιδί άρρωστο. Πώς με βρήκε δεν ξέρω. Μάλλον από την ανάρτηση που είχαμε κάνει από εδώ, από την Νάουσα. Μου είπε: “Θέλετε να σας βοηθήσουμε οικονομικά για τις ανάγκες, για το παιδί;». Εγώ σαν πατέρας, βέβαια ήθελα να με βοηθήσουν, γιατί είχα πολλά έξοδα. Γιατί κάθε μέρα πήγαινα στο Παπανικολάου, στο νοσοκομείο. Το παιδί ήθελε πολλά. Ήταν οι βενζίνες, κάθε μέρα με το αμάξι ήθελε 60-70 ευρώ. Χώρια από αυτά, διάφορα έμπλαστρα, διάφορα φάρμακα, διάφορα, πολλά-πολλά».

«Θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο, τι να πω; Δηλαδή, τόσα παιδιά που, τόσα λεφτά φάγανε, τι να πω, δεν έχω κουβέντα, δεν έχω λέξεις. Και τότε εγώ νευρίαζα πάρα πολύ, έλεγα “κάτσε ρε φίλε, τώρα δηλαδή σε ένα χρόνο, σε ενάμιση, μόνο 5 χιλιάρικα μάζεψες; Τα άλλα πού είναι;”»

Έρανος 73.200 ευρώ για άρρωστο παιδί, αλλά η οικογένεια δεν πήρε ούτε ένα ευρώ – «Πούλησα και τα σπίτια μου»

Συγκλονίζει η καταγγελία πατέρα παιδιού με σοβαρή νευρολογική ασθένεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child’s Happiness». Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, για τις ανάγκες θεραπείας του παιδιού συγκεντρώθηκαν 73.200 ευρώ, ωστόσο η οικογένειά του καταγγέλλει ότι δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ, ενώ τα χρήματα φέρονται να κατέληξαν σε λογαριασμούς του κυκλώματος.

Ο μικρός Χρήστος πάσχει από σοβαρή νευρολογική ασθένεια, η οποία του προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Για την αντιμετώπιση της κατάστασής του, η οικογένειά του επιδίωκε να ταξιδέψει στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, προκειμένου το παιδί να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΜΚΟ εμφανίστηκε και ανέλαβε τη διοργάνωση εράνου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνθηκε σε πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και προσέφεραν χρήματα για τη θεραπεία του παιδιού.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε έφτασε τις 73.200 ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα δεν αποδόθηκαν ποτέ στην οικογένεια.

«Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ – Ήμουν απελπισμένος»

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας του μικρού Χρήστου περιέγραψε την αγωνία που βίωνε η οικογένειά του, καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού, χωρίς να λαμβάνει την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του.

«Τίποτα δεν πήραμε. Ούτε ένα ευρώ. Ήμουν απελπισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που περνούσε ο γιος του εξαιτίας των επιληπτικών κρίσεων.

«Το παιδί, όταν έκανε τρεις κρίσεις την ημέρα… Κάνει το παιδί σου 40 λεπτά κρίσεις και δυο-τρεις ώρες την ημέρα ακινητοποιείται», δήλωσε, αποτυπώνοντας την καθημερινή αγωνία της οικογένειας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τα χρήματα που απαιτούνταν για τις ανάγκες του παιδιού, αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμη και ακίνητα της οικογένειάς του.

«Πούλησα και τα σπίτια μου», είπε, προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε από την οργάνωση γινόταν ορισμένες φορές απειλητικός.

«Επί δύο χρόνια τον ενοχλούσα για τα λεφτά – Μου είπε ότι τα μπλόκαρε η τράπεζα»

Ο πατέρας κατήγγειλε επίσης ότι προσπαθούσε επί δύο χρόνια να επικοινωνήσει με τον φερόμενο ως επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον γιο του.

Όπως περιέγραψε, του έστελνε μηνύματα και επιχειρούσε να τον καλέσει τηλεφωνικά, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει την απόδοση του ποσού.

«Τα δύο χρόνια τα επόμενα που τον ενοχλούσα για το τι θα γίνει με τα λεφτά και στο τέλος μού είπε ότι τα μπλόκαρε η τράπεζα τα λεφτά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πατέρα, αυτή ήταν η εξήγηση που του δόθηκε για τη μη καταβολή των χρημάτων, παρά το γεγονός ότι οι δωρεές είχαν πραγματοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση της θεραπείας του παιδιού.

Ο ίδιος προχώρησε και σε ακόμη μία καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή του συγκεντρώθηκαν και άλλα χρήματα, τα οποία επίσης δεν κατέληξαν στον προβλεπόμενο σκοπό.

«Στον νομό μας μέσα έφαγαν άλλα 100.000», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του πατέρα αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης που ερευνάται, καθώς πίσω από τους εράνους βρίσκονταν οικογένειες που αναζητούσαν οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία των παιδιών τους.

Στην περίπτωση του μικρού Χρήστου, η οικογένεια υποστηρίζει ότι, παρά τη συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ στο όνομα του παιδιού, δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση από τον συγκεκριμένο έρανο.

Μητέρα παιδιού με λευχαιμία αποκαλύπτει πώς την προσέγγισε η «αμαρτωλή» ΜΚΟ

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία μητέρας ενός 12χρονου αγοριού που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, η οποία περιέγραψε στο ThessPost.gr πώς η ανάγκη της οικογένειάς της για οικονομική στήριξη φέρεται να μετατράπηκε σε μέσο συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση.

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα άκουσε πρώτη φορά για τη ΜΚΟ από μητέρες στην κλινική όπου νοσηλευόταν ο γιος της, με λευχαιμία. «Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ….. βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό ……..; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε φωτογραφίες από το παιδί;»

Μέσω των γονέων, εξηγεί πως ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη η οποία φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί, η οποία την ενημέρωσε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, αλλά και στοιχεία για την ασθένειά του, στα social media. «Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσα ήταν συνολικά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για το παιδί της.

Πώς οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών γέμιζαν τους λογαριασμούς τους

Η μαρτυρία της μητέρας στο ThessPost.gr, επιβεβαιώνει ότι η ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media συνοδευόμενες από φωτογραφίες αλλά και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός, να ευαισθητοποιήσει πολίτες να δώσουν το υστέρημά τους, πεπεισμένοι πως έκαναν μια καλή πράξη. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε εν τέλει σε αυτό.

Η ίδια μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται, όπως λέει, προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.