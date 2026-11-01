Νιούπορτ: Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν ένοπλο «πειρατή» ιστιοφόρου – Συγκλονιστικό βίντεο

Μια υπόθεση κλοπής του ιστορικού ιστιοφόρου «Pathfinder» εξελίχθηκε σε αιματηρή ένοπλη συμπλοκή στη μαρίνα του Νιούπορτ, όταν ο 27χρονος Μπρένταν Νόρις άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών και τραυμάτισε έναν εξ αυτών στο πόδι. Έπειτα από καταιγισμό πυρών διάρκειας 19 δευτερολέπτων, ο δράστης εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στο κεφάλι μέσα στην καμπίνα του σκάφους. Όπως προέκυψε, ο δράστης είχε αφαιρέσει το σκάφος τέσσερις ημέρες νωρίτερα από μαρίνα στο Τζέρσεϊ Σίτι, απενεργοποιώντας το σύστημα αναμεταδότη για να εξαφανίσει τα ψηφιακά του ίχνη.

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Διεθνή Νέα

Νιούπορτ/κλοπή σκάφους
Πηγή: New York Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπόθεση κλοπής πολυτελούς σκάφους εξελίχθηκε σε μάχη στο λιμάνι του Νιούπορτ, όταν ο 27χρονος δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί και άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών.
  • Ακολούθησε καταιγισμός πυρών που διήρκεσε 19 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στο πόδι και τον θανάσιμο τραυματισμό του δράστη.
  • Ο 27χρονος είχε αφαιρέσει το ιστορικό ιστιοφόρο «Pathfinder» τέσσερις ημέρες νωρίτερα από το Τζέρσεϊ Σίτι, απενεργοποιώντας το σύστημα αναμεταδότη για να μην εντοπιστεί.

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Συγκλονιστικές εικόνες από κάμερες της Αστυνομίας, φέρνουν στο φως τα δραματικά δευτερόλεπτα, μιας αιματηρής ένοπλης συμπλοκής εν πλω. Μια υπόθεση κλοπής πολυτελούς σκάφους, εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη στο λιμάνι του Νιούπορτ, όταν ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί και άνοιξε πυρ κατά των Αρχών, με τις κάμερες, να αποτυπώνουν καρέ-καρέ, την κλιμάκωση της επιχείρησης.

Η ενέδρα στο λιμάνι και η ανταλλαγή πυρών

Σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Post, όλα εκτυλίχθηκαν όταν τέσσερις αστυνομικοί, εντόπισαν το κλεμμένο ιστιοφόρο «Pathfinder», ένα ιστορικό σκάφος τύπου Hinckley Bermuda 40, κατασκευής του 1968, αγκυροβολημένο στη μαρίνα του Νιούπορτ. Στο κατάστρωμα βρισκόταν ο 27χρονος Μπρένταν Νόρις, ο οποίος επιχειρούσε να σηκώσει την άγκυρα με τις μηχανές σε λειτουργία.

 

 

Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να παραμείνει στη θέση του, ο 27χρονος, διέφυγε στην καμπίνα κάτω από το κατάστρωμα. Μόλις δύο στελέχη της αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο σκάφος για να τον ακινητοποιήσουν, ο Νόρις πυροβόλησε αιφνιδιαστικά εναντίον τους, τραυματίζοντας τον έναν στο πόδι.

 


Ακολούθησε καταιγισμός πυρών που διήρκεσε 19 δευτερόλεπτα. Υπό την πίεση των σφαιρών, δύο αστυνομικοί αναγκάστηκαν να βουτήξουν στο συνοδευτικό σκάφος του λιμεναρχείου για να καλυφθούν.

Παρά τα τραύματα στο πόδι και τα θραύσματα στο πρόσωπο, ο τραυματισμένος αστυνομικός προσέγγισε την καμπίνα διατηρώντας την ψυχραιμία του και συντονίζοντας τους συναδέλφους του μέσω ασυρμάτου, όπου και εντόπισε τον δράστη θανάσιμα τραυματισμένο στο κεφάλι.

Το χρονικό της κλοπής και η πορεία διαφυγής

Κάμερες ασφαλείας στη μαρίνα Liberty Harbor στο Τζέρσεϊ Σίτι κατέγραψαν τον 27χρονο να περιφέρεται για περίπου μιάμιση ώρα, πριν θέσει υπό τον έλεγχό του το σκάφος.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, έπλευσε νότια στον Άνω Κόλπο και πέρασε κάτω από τη γέφυρα Verrazzano-Narrows, φροντίζοντας παράλληλα να απενεργοποιήσει το σύστημα αναμεταδότη (transponder) προκειμένου να εξαφανίσει τα ψηφιακά του ίχνη.

Η εξαφάνιση του σκάφους έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, από τον ιδιοκτήτη του, Τζιμ Μπονόμο, ο οποίος αντίκρισε άδεια τη θέση ελλιμενισμού, έπειτα από δέκα χρόνια κατοχής του σκάφους,, ενεργοποιώντας άμεσα την Αστυνομία και το Λιμενικό.

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