Νιούπορτ: Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν ένοπλο «πειρατή» ιστιοφόρου – Συγκλονιστικό βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συγκλονιστικές εικόνες από κάμερες της Αστυνομίας, φέρνουν στο φως τα δραματικά δευτερόλεπτα, μιας αιματηρής ένοπλης συμπλοκής εν πλω. Μια υπόθεση κλοπής πολυτελούς σκάφους, εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη στο λιμάνι του Νιούπορτ, όταν ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί και άνοιξε πυρ κατά των Αρχών, με τις κάμερες, να αποτυπώνουν καρέ-καρέ, την κλιμάκωση της επιχείρησης.

Η ενέδρα στο λιμάνι και η ανταλλαγή πυρών

Σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Post, όλα εκτυλίχθηκαν όταν τέσσερις αστυνομικοί, εντόπισαν το κλεμμένο ιστιοφόρο «Pathfinder», ένα ιστορικό σκάφος τύπου Hinckley Bermuda 40, κατασκευής του 1968, αγκυροβολημένο στη μαρίνα του Νιούπορτ. Στο κατάστρωμα βρισκόταν ο 27χρονος Μπρένταν Νόρις, ο οποίος επιχειρούσε να σηκώσει την άγκυρα με τις μηχανές σε λειτουργία.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να παραμείνει στη θέση του, ο 27χρονος, διέφυγε στην καμπίνα κάτω από το κατάστρωμα. Μόλις δύο στελέχη της αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο σκάφος για να τον ακινητοποιήσουν, ο Νόρις πυροβόλησε αιφνιδιαστικά εναντίον τους, τραυματίζοντας τον έναν στο πόδι.

🚨 WATCH: Police exchange gunfire with a suspect aboard a stolen sailboat in Newport, Rhode Island, in newly released bodycam footage. https://t.co/Tunz9VNHjr — World News Alerts (@AustinBrunette5) October 31, 2026



Ακολούθησε καταιγισμός πυρών που διήρκεσε 19 δευτερόλεπτα. Υπό την πίεση των σφαιρών, δύο αστυνομικοί αναγκάστηκαν να βουτήξουν στο συνοδευτικό σκάφος του λιμεναρχείου για να καλυφθούν.

Παρά τα τραύματα στο πόδι και τα θραύσματα στο πρόσωπο, ο τραυματισμένος αστυνομικός προσέγγισε την καμπίνα διατηρώντας την ψυχραιμία του και συντονίζοντας τους συναδέλφους του μέσω ασυρμάτου, όπου και εντόπισε τον δράστη θανάσιμα τραυματισμένο στο κεφάλι.

Το χρονικό της κλοπής και η πορεία διαφυγής

Κάμερες ασφαλείας στη μαρίνα Liberty Harbor στο Τζέρσεϊ Σίτι κατέγραψαν τον 27χρονο να περιφέρεται για περίπου μιάμιση ώρα, πριν θέσει υπό τον έλεγχό του το σκάφος.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, έπλευσε νότια στον Άνω Κόλπο και πέρασε κάτω από τη γέφυρα Verrazzano-Narrows, φροντίζοντας παράλληλα να απενεργοποιήσει το σύστημα αναμεταδότη (transponder) προκειμένου να εξαφανίσει τα ψηφιακά του ίχνη.

Η εξαφάνιση του σκάφους έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, από τον ιδιοκτήτη του, Τζιμ Μπονόμο, ο οποίος αντίκρισε άδεια τη θέση ελλιμενισμού, έπειτα από δέκα χρόνια κατοχής του σκάφους,, ενεργοποιώντας άμεσα την Αστυνομία και το Λιμενικό.