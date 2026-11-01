Νιούπορτ: Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν ένοπλο «πειρατή» ιστιοφόρου – Συγκλονιστικό βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες από κάμερες της Αστυνομίας, φέρνουν στο φως τα δραματικά δευτερόλεπτα, μιας αιματηρής ένοπλης συμπλοκής εν πλω. Μια υπόθεση κλοπής πολυτελούς σκάφους, εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη στο λιμάνι του Νιούπορτ, όταν ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί και άνοιξε πυρ κατά των Αρχών, με τις κάμερες, να αποτυπώνουν καρέ-καρέ, την κλιμάκωση της επιχείρησης.
Η ενέδρα στο λιμάνι και η ανταλλαγή πυρών
Σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Post, όλα εκτυλίχθηκαν όταν τέσσερις αστυνομικοί, εντόπισαν το κλεμμένο ιστιοφόρο «Pathfinder», ένα ιστορικό σκάφος τύπου Hinckley Bermuda 40, κατασκευής του 1968, αγκυροβολημένο στη μαρίνα του Νιούπορτ. Στο κατάστρωμα βρισκόταν ο 27χρονος Μπρένταν Νόρις, ο οποίος επιχειρούσε να σηκώσει την άγκυρα με τις μηχανές σε λειτουργία.
Newport Cop Boards Stolen Sailboat and Takes Fire from the Cabin
Newport, Rhode Island police just released bodycam of officers boarding a stolen sailboat in Newport Harbor, and seconds later gunfire erupts. Police say the first shot came from inside the cabin. You can hear an officer yell “I’m hit,” then call “reload” as he holds his gun on the hatch.
The boat was a 40-foot 1968 Hinckley yawl stolen from a marina in Jersey City, with its name scraped off the stern. Brendan Norris, 27, of Newport, was alone aboard. Officers found him unresponsive with a severe head injury and a gun beside him, and he was pronounced dead at the pier.
The wounded officer was grazed in the leg and released from the hospital the same day.
It’s not clear whether police shot and kill him or if it was self-inflicted. Which are you leaning towards?
— Katie K USA (@KimKatieUSA) October 30, 2026
Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να παραμείνει στη θέση του, ο 27χρονος, διέφυγε στην καμπίνα κάτω από το κατάστρωμα. Μόλις δύο στελέχη της αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο σκάφος για να τον ακινητοποιήσουν, ο Νόρις πυροβόλησε αιφνιδιαστικά εναντίον τους, τραυματίζοντας τον έναν στο πόδι.
🚨 WATCH: Police exchange gunfire with a suspect aboard a stolen sailboat in Newport, Rhode Island, in newly released bodycam footage. https://t.co/Tunz9VNHjr
— World News Alerts (@AustinBrunette5) October 31, 2026
Ακολούθησε καταιγισμός πυρών που διήρκεσε 19 δευτερόλεπτα. Υπό την πίεση των σφαιρών, δύο αστυνομικοί αναγκάστηκαν να βουτήξουν στο συνοδευτικό σκάφος του λιμεναρχείου για να καλυφθούν.
Παρά τα τραύματα στο πόδι και τα θραύσματα στο πρόσωπο, ο τραυματισμένος αστυνομικός προσέγγισε την καμπίνα διατηρώντας την ψυχραιμία του και συντονίζοντας τους συναδέλφους του μέσω ασυρμάτου, όπου και εντόπισε τον δράστη θανάσιμα τραυματισμένο στο κεφάλι.
Το χρονικό της κλοπής και η πορεία διαφυγής
Κάμερες ασφαλείας στη μαρίνα Liberty Harbor στο Τζέρσεϊ Σίτι κατέγραψαν τον 27χρονο να περιφέρεται για περίπου μιάμιση ώρα, πριν θέσει υπό τον έλεγχό του το σκάφος.
Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, έπλευσε νότια στον Άνω Κόλπο και πέρασε κάτω από τη γέφυρα Verrazzano-Narrows, φροντίζοντας παράλληλα να απενεργοποιήσει το σύστημα αναμεταδότη (transponder) προκειμένου να εξαφανίσει τα ψηφιακά του ίχνη.
Η εξαφάνιση του σκάφους έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, από τον ιδιοκτήτη του, Τζιμ Μπονόμο, ο οποίος αντίκρισε άδεια τη θέση ελλιμενισμού, έπειτα από δέκα χρόνια κατοχής του σκάφους,, ενεργοποιώντας άμεσα την Αστυνομία και το Λιμενικό.