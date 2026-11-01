Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 54χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

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Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Aρχή ενώ τα αίτια της επίθεσης είναι υπό διερεύνηση.