Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 54χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων στη Μεταμόρφωση. Ο άνδρας κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026 πυροβόλησε ομοεθνή του στο κέντρο της Αθήνας λόγω προσωπικών διαφορών, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα αίτια της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων στη Μεταμόρφωση.
  • Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026 πυροβόλησε ομοεθνή του στο κέντρο της Αθήνας λόγω προσωπικών διαφορών, χωρίς να τον τραυματίσει.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα αίτια της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων, το πρωί της 29ης Οκτωβρίου 2026, στη Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 54χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, πυροβόλησε, λόγω προσωπικών διαφορών, ομοεθνή του, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Aρχή ενώ τα αίτια της επίθεσης είναι υπό διερεύνηση.

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